Lewandowski, Meloni i Feijóo, nous caganers per aquest Nadal

El caganer, una tradició catalana cada vegada més internacional. L’empresa gironina Caganer.com ja ha donat a conèixer quines seran les noves figuretes del caganer per aquest Nadal entre les quals hi trobem personalitats del món de l’esport, la política i la cultura. Entre els més destacats hi ha el futbolista Robert Lewadowski, la primera ministra italiana Giorgia Meloni o el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Més artistes que també tenen una figureta del caganer a la venda a partir d’aquest any són els cantants Lady Gaga o Harry Styles, o el presentador de televisió David Broncano. Del món de la ficció, l’escultor de les figuretes, Marc Alòs, ha fet un caganer del personatge Eleven de la sèrie ‘Stranger Things’.

Els polítics, protagonistes entre els 40 nous caganers

L’empresa Caganer.com ha presentat 40 noves figuretes que ja s’han posat a la venda a través de la pàgina web i de les seves botigues a Girona, Barcelona i Madrid. En la faceta política és on s’han estrenat més novetats perquè, com ha remarcat Alòs, aquest 2022 ha estat molt “intens” a nivell polític pels relleus que hi ha hagut a diferents països. A més de la de Feijóo i Meloni, també es posen a la venda les rèpliques del caganer del canceller alemany Olaf Scholz i, després de la dimissió de Liz Truss com a primera ministra del Regne Unit, l’escultor ja està treballant en un nou caganer: el Rishi Sunak, el primer ministre britànic que va ser escollit fa poc. De fet, veient una “inestabilitat política” al Regne Unit, Alòs ha confirmat que mai van arribar a fer la figureta de Truss.

Més novetats en el Regne Unit perquè la figureta de Carles III passa a ser de príncep a rei. L’escultor espera que el caganer del nou monarca britànic tingui tanta sortida com ho ha tingut la de la reina Elisabet II durant anys. El caganer de Carles III llueix, ara, la corona de rei.

El primer ministre d’Ucraïna, Volodimir Zelensky, també s’estrena amb una figureta de caganer aquest Nadal. Una rèplica que es va crear “fa mig any”, com especifica Alòs, quan va esclatar la guerra.

Els caganers de Lewandowski i Benzema, amb la pilota d’or | ACN (Aleix Freixas)

S’estrenen Lady Gaga, Harry Styles i Mozart

Personalitats de l’àmbit cultural també entren en les novetats d’enguany. L’empresa gironina ha donat a conèixer les rèpliques de l’artista nordamericana Lady Gaga i el cantant britànic Harry Styles. També s’afegeix a la col·lecció el músic colombià Camilo. A més, l’empresa també aposta per recuperar figures històriques i aquest any el públic podrà comprar la rèplica del compositor Wolfgang Amadeus Mozart.

El nou fitxatge del Barça, Robert Lewandowski, també té un caganer, així com el davanter del Real Madrid, Karim Benzema. En aquest cas, Alòs ha inclòs la pilota d’or en la figureta que ja es pot comprar.