Meloni es converteix en la primera ministra del govern més dretà d’Itàlia

La líder de Fratelli d’Itàlia, Giorgia Meloni, ha jurat aquest dissabte el seu càrrec com a nova primera ministra del país davant del president Sergio Mattarella en el principi de la presa de possessió del seu nou govern, celebrada en el palau del Quirinal. Meloni lidera el govern més dretà d’Itàlia des de la postguerra, confeccionat amb els suports de La Lega i Forza Italia, la formació de Silvio Berlusconi. Aquest últim ha estat molt pendent de la repartició de càrrecs, una situació que en algun punt ha creat conflictes en el govern nouvingut.

La dirigent ultradretana va anunciar ahir la composició del seu nou executiu, en el hi apareix l’exministre d’Interior, Matteo Salvini que ara s’ocuparà d’Infraestructures. També hi ha coneguts com el número dos de Forza Italia, el ministre d’Exteriors, Antonio Tajani. Per part seva, el que fora secretari d’Estat del ministeri de Defensa entre 2008 i 2011 sota el mandat de Berlusconi i també president de Fratelli d’Italia durant tot just quatre mesos entre desembre del 2012 i abril del 2013, Guido Crosetto, serà l’encarregat de les funcions de Defensa.

Giorgia Meloni arribant a la cita amb el president d’Itàlia per rebre l’encàrrec de formar govern / EP

Complicacions en el repartiment de càrrecs

Berlusconi havia donat per descomptat que Forza Italia tindria cinc ministeris, entre els quals dos molt importants, els de Justícia i Exteriors. Pretenia que el d’Exteriors l’ocupés el seu aliat Antonio Tajani, que exerciria també de viceprimer ministre. En la seva ment, Salvini ostentaria també el rang de viceprimer ministre, que acompanyaria a alguna cartera -previsiblement transports-. La Lega es quedaria també amb el Ministeri de l’Interior, encara que aquest departament no aniria en aquesta ocasió per al seu líder, que ja el va ocupar en una etapa anterior.

La formació de Berlusconi, no obstant això, s’ha quedat sense la cartera de Justícia, per a la qual ha estat nomenat l’exjutge Carlo Nordio, diputat per Fratelli d’Itàlia en l’actual legislatura. Maria Elisabetta Albertini Casellati, qui sonava per a aquest ministeri, finalment exercirà les funcions de Reformes. Per part seva, el Ministeri de l’Interior passarà a les mans de Matteo Piantedosi, al capdavant d’Economia estarà Giancarlo Giorgetti i la cartera de Salut serà per a Orazio Schillaci; Giuseppe Valditara exercirà les labors d’Educació.