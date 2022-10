El president d’Itàlia encarrega a l’ultradretana Meloni que formi govern

El president d’Itàlia, Sergio Mattarella, ha encarregat oficialment a la líder del partit d’ultradreta Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, que formi govern. La petició ha arribat poques hores després que la coalició de dretes que encapçala Meloni l’hagi proclamada candidata per unanimitat. El tripartit d’ultradreta Fratelli d’Italia, la Lega Nord i Forza Italia, han assistit a la cita amb Mattarella on s’ha certificat que el president d’Itàlia vol que Meloni formi govern. Aquest divendres, de fet, Mattarella ha acabat la seva ronda de consultes amb els partits que van obtenir representació parlamentària en les eleccions del passat 25 de setembre.

La primera trobada amb el president italià ha durat només deu minuts, però Mattarella ha convocat a Meloni en solitari a les 16:30 per fer-li l’encàrrec definitiu. El repartiment de carteres ha estat un dels principals fronts de batalla en aquestes últimes setmanes entre els tres partits cridats a constituir la futura coalició per governar Itàlia. De fet hi ha hagut retrets públics entre Meloni i els líders de la Lega i Forza Italia, Matteo Salvini i Silvio Berlusconi. Tot i així finalment han arribat a un acord i l’han escollit candidata perquè pogués rebre aquest encàrrec.

Negociacions de la coalició d’ultradreta d’Itàlia / EP

El repartiment de carteres que gairebé ho estronca tot

Berlusconi havia donat per descomptat que Forza Italia tindria cinc ministeris, entre els quals dos molt importants, els de Justícia i Exteriors. Pretenia que el d’Exteriors l’ocupés el seu aliat Antonio Tajani, que exerciria també de vice-primer ministre. En la seva ment, Salvini ostentaria també el rang de vice-primer ministre, que acompanyaria a alguna cartera -previsiblement transports-. La Lega es quedaria també amb el Ministeri de l’Interior, encara que aquest departament no aniria en aquesta ocasió per al seu líder, que ja el va ocupar en una etapa anterior.

Les negociacions han estat molt tenses i complicades en l’última setmana, sobretot per unes polèmiques declaracions de Berlusconi en les quals presumia de la seva amistat amb el president rus, Vladimir Putin, que es van filtrar a la premsa italiana. Meloni va sortir al pas deixant clar que el futur govern serà europeista i defensarà el paper de l’OTAN, però les declaracions de Berlusconi han enterbolit l’ambient.