La ultradreta de Meloni guanya les eleccions a Itàlia, segons els sondejos

Els sondejos a peu d’urna donen la victòria a la coalició de dretes liderada per la formació ultradretana Germans d’itàlia, de Giorgia Meloni. Meloni, amb tota probabilitat, es convertirà en nova primera ministra del país transalpí, i és que segons el sondeig de Rai, la coalició de dretes aconseguiria entre 227 i 257 escons (41-46%), mentre que la d’esquerres assoliria només la xifra d’entre 78 i 98. D’altra banda, la formació populista, Moviment 5 Stele, liderada per l’exprimer ministre Giuseppe Conte, assoliria entre 36 i 56 diputats.

Arrasa la dreta

Només els Germans d’Itàlia assolirien entre un 22% i un 26%, i s’hi suma les formacions dretanes la Liga de Salvini (8,5%-12,5%) i Forza Italia de Silvio Berlusconi (6%-8%), sumarien una forquilla d’entre 41% i 45% dels vots. Si la xifra cau per sota del 43% podrien tenir dificultats per sumar i en la representació parlamentària. La líder que en la seva joventut va descriure al dictador Benito Mussolini com “un bon polític” és ara el major exponent del descontentament social que ha relegat a un segon pla als blocs que tradicionalment havien dominat la política italiana.

En matèria fiscal, planteja una rebaixa d’impostos, dins d’un debat més ampli en el qual la dreta estudia imposar un tipus únic per a tots els nivells de renda –del 15 per cent, segons el líder de la Lliga, Matteo Salvini–. Berlusconi, que tradicionalment ha representat a la dreta moderada a Itàlia, ha acabat foragitat per dues formacions radicals.

L’exprimer ministre, magnat i líder de Forza Itàlia, Silvio Berlusconi / Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA / DPA

Desastre de l’esquerra

L’esquerra ha tret un resultat desastrós, amb el Partit Demòcrata, liderada per l’exprimer ministre Enrico Letta, obtenint entre un 17% i un 21%.

Els col·legis electorals han tancat a les 23h de la nit, en una jornada que ha començat a les 7h del matí amb l’obertura dels col·legis electorals. La participació a les 19h de la tarda era del 51%, set punts menys que en les últimes eleccions a la mateixa hora. En total, hi ha 400 escons de la Cambra de Diputats i 200 del Senat.