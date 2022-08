Itàlia pretén recuperar la Via Apia per competir amb el Camino de Santiago

L’Estat italià treballa en un projecte per a recuperar la Via Apia, la calçada que creua el país des dels afores de Roma fins a Bríndisi i que va caure en desús després de segles de ser transitada per legionaris, comerciants i pelegrins. Els seus 580 quilòmetres de recorregut, molts d’ells enterrats baix carreteres, pobles i construccions modernes, es restauraran per a crear una ruta de peregrinació a través de la història que podria competir amb el camí de Sant Jaume.

El número de setembre de la revista ‘National Geographic Espanya’ dedica la seva portada i reportatge principal a la Via Apia, impulsada per l’administrador romà Api Claudio i inaugurada l’any 312 a. C. Aquesta calçada, considerada la primera gran autopista europea, va ser un símbol del poder de l’Imperi romà. En ella es va inspirar aquest “tots els camins porten a Roma”, i a Itàlia continua dient-se Regina Viarum, la Reina de les Calçades.

No obstant això, quan l’Imperi va començar a enfonsar-se l’any 395 d. C., la ruta va anar caient en l’oblit i una gran part del seu recorregut va ser enterrat baix mil·lennis d’història. Els vestigis de la Via Apia són pocs i estan dispersos, per la qual cosa el Govern italià ha decidit desenterrar-la i, en alguns casos, fins i tot localitzar-la perquè atregui l’interès de multituds.

En 2015, un periodista italià, fascinat per la història del Camí de Santiago, va decidir fer una passejada insòlit pel seu país i explicar-l’hi als lectors del diari ‘La Repubblica’. La seva idea era caminar per la Via Apia i les seves cròniques van despertar entusiasme a Itàlia, sobretot quan es va fer evident que ni els experts estaven segurs del traçat concret de l’antiga calçada romana.

Ara, la proposta de l’Estat italià i dels estudis d’arquitectura encarregats de convertir la Via Apia en un recorregut practicable es basa en un precedent històric. Angelo Costa, fundador del Studio Costa, explica a ‘National Geographic Espanya’ que els antics romans que viatjaven per aquesta ruta trobaven una parada de postes cada 16 quilòmetres i una posada cada 32.

En aquesta línia, es planteja un trajecte de 29 trossos a peu, cadascun d’unes sis hores. Així, els caminantes exploraran els escenaris de famoses lluites gladiatorias, dormiran en senzilles cases d’hostes envoltades de ruïnes i degustaran les gastronomies regionals.

La Via Apia, la primera de les 29 calçades que sortien de Roma, creua ciutats, pobles, muntanyes i finques de cultiu al seu pas per quatre regions i un centenar de municipis. El concepte del Camí de Santiago, la ruta sacra espanyola, no passa desapercebuda entre els impulsors d’aquesta iniciativa.

Reconeixen que s’està gestant “una rivalitat encoberta”: de Roma a Bríndisi, la Via Apia és un viatge laic per la història d’Itàlia. Però si es fa a l’inrevés, segueix els passos de sant Pau en el seu viatge de Jerusalem a Roma. “I al final arribes al papa”, assenyala Costa.

