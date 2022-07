Itàlia, abocada a eleccions perquè Draghi no superarà la moció de censura

Itàlia està abocada a noves eleccions després que s’hagi sabut que el Moviment 5 Estrelles, Forza Itàlia i La Liga no votaran la moció de confiança i, per tant, el primer ministre italià, Mario Draghi, no superarà la moció de censura. Això obligarà el país a unes noves eleccions per substituir Draghi.

El primer ministre italià s’havia mostrat avui disposat a romandre al càrrec si es solucionen els enfrontaments a la coalició de govern, però finalment no serà possible. Draghi va presentar la setmana passada la seva dimissió després que el Moviment 5 Estrelles s’absentés en la votació de la moció de confiança al Senat.

El president d’Itàlia, Sergio Mattarella, va dir que no acceptava la seva dimissió a causa dels problemes que comportaria. Per continuar, Draghi ha indicat que necessita “un govern ferm i cohesionat”. Per això, ha reclamat al Parlament que doni “suport” a l’Executiu i demana “respecte mutu” al paper de cadascun d’ells. “Itàlia no necessita una façana de confiança que s’esvaeix quan hi ha mesures inoportunes, necessita un pacte de desenvolupament concret i sincer”, ha dit durant una compareixença davant del Senat que ha recollit el diari italià La Repubblica.

El primer ministre d’Itàlia, Mario Draghi / EP

“Reconsturir el pacte amb valentia, altruisme i credibilitat”

El primer ministre d’Itàlia ha explicat que la “dolorosa” decisió de dimitir va arribar després del “fracàs de la majoria de la unitat nacional”. Tot i que no ha descartat seguir en el càrrec, ha ressaltat que la votació de la qüestió de confiança “no pot ser ignorada”. “No és possible minimitzar-la, ja que arriba després de mesos de llàgrimes i ultimàtums. L’única via si volem continuar junts és reconstruir de nou aquest pacte amb valentia, altruisme i credibilitat“, ha assegurat després de preguntar als parlamentaris si estan preparats.

“La unitat nacional ha estat la millor garantia de la legitimitat democràtica i l’efectivitat d’aquest executiu”, ha dit. Draghi ha afegit que ara els italians demanen canvis, “les mobilitzacions dels últims dies no tenen precedents i és impossible ignorar-les”.

La continuïtat de Draghi estava en mans dels grups parlamentaris, que no votaran a favor que segueixi al càrrec segons ha avançat la premsa italiana. La decisió s’acabarà de confirmar entre aquest vespre i demà.