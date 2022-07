Aragonès es desmarca de la proposta de Junts d’eliminar impostos

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s’ha desmarcat aquest dimecres durant el ple del Parlament de l’aposta de Junts per Catalunya d’eliminar impostos. En concret, Junts va decidir en el seu congrés del cap de setmana que treballaria per eliminar l’impost de successions i donacions. Una ponència del congrés, coordinada per Damià Calvet, incloïa aquesta mesura de fiscalitat.

En el marc del ple, la líder dels Comuns, Jèssica Albiach, que s’ofereix a negociar pressupostos amb el Govern, ha demanat a Aragonès que definís la seva posició davant la proposta de Junts. Aragonès ha celebrar la “mà estesa” dels Comuns per pactar uns pressupostos i ha avisat que pel que fa matèria fiscal el pla de Govern acordat amb Junts només contempla “consolidar l’actual model” fiscal. “Hi ha impost de successions i patrimoni”, ha subratllat el president.

Aragonès ha remarcat que “no és preveu cap supressió” d’impostos i ha especificat que la posició del seu partit, ERC, no ho defensa. “No està al pla de Govern”, ha indicat. De fet, Aragonès ha continuat afirmat que aquests impostos “s’han de preservar en un moment de crisi econòmica com l’actual i les seves conseqüències”.

Els Comuns celebren que ERC no secundi la proposta de Junts

Albiach ha celebrat que ERC no segueixi la proposta de Junts en qüestions fiscals perquè l’impost que el congrés del partit de Turull-Borràs ha dit que vol eliminar “són els dos impostos més redistributius”. Segons la líder dels Comuns, aquests impostos ajuden a recaptar 1.400 milions d’euros l’any, i “es poden fer tres hospitals, 178 instituts, 28 quilòmetres de línia de metro”. Albiach ha dit que els ciutadans tenen el dret a saber “si estem davant un govern que vol fer justícia social i justícia fiscal o un com el de Puigneró que vol convertir Catalunya en un paradís fiscal com el Madrid d’Ayuso”.

La presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, durant la sessió de control al president (ACN)

Aragonès ha tranquil·litzat Albiach dient-li que no es farà res que no figuri en el pla de Govern i que l’aposta és “consolidar el desenvolupament de la fiscalitat ambiental”. El president ha advertit, però, que el context actual no és idoni per un augment d’impostos “perquè això afectaria les condicions de vida de la ciutadania”. “Podem arribar a acords si anem aquesta línia”, ha afegit.