L’OMS alerta que Europa ha triplicat el nombre de contagis en només un mes

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha alertat que la pròxima tardor i hivern seran “difícils” pel ràpid augment de casos de Covid-19 que s’estan registrant a Europa. L’ens internacional ha criticat la baixa vigilància que es fa al continent i ha instat els països a incrementar el control davant aquest virus. Durant les últimes sis setmanes Europa ha triplicat el nombre de casos de Covid per la setena onada. De fet, ha arribat fins a tres milions de contagis la setmana passada, el que suposa prop de la meitat dels nous casos registrats des del començament de la pandèmia.

Pel que fa a les hospitalitzacions, gairebé s’han duplicat en les últimes tres setmanes, tot i que els nous ingressos a les Unitats de Cures Intensives (UCI) s’han mantingut “relativament baixos”. En total, Europa registra unes 3.000 morts per Covid-19 cada setmana segons les dades de l’OMS. En un comunicat publicat aquest dimarts l’OMS presenta cinc punts clau a tenir en compte per contenir el coronavirus.

Es tracta dels següents cinc punts: augmentar la població vacunada, administrar dosis de reforç a la població vulnerable i els seus contactes estrets, promoure l’ús de la mascareta als espais tancats i al transport públic, aplicar ventilació creuada a espais públics i realitzar “protocols terapèutics rigorosos” a la població de risc.

Augmentar la capacitat dels laboratoris perquè puguin controlar les variants

L’OMS també apunta a altres precaucions necessàries per combatre les pròximes onades de Covid. Per exemple, augmentar la capacitat dels laboratoris perquè puguin detectar de forma ràpida la Covid-19 i les noves variants que vagin sorgint. També és important el monitoratge d’altres virus respiratoris com la grip i la priorització del rastreig de contactes i l’aplicació de quarantenes.

“La majoria de països de la regió europea han interromput o reduït de forma considerable la vigilància de la covid-19, creant un perillós punt cec en el nostre coneixement sobre l’evolució del virus”, ha avisat el director regional a Europa de l’OMS, Hans Kluge, que s’ha mostrat negatiu quant a les perspectives per a l’hivern i la tardor.