Rishi Sunak ja és primer ministre del Regne Unit

El Regne Unit ja té nou primer ministre. El líder del Partit Conservador, Rishi Sunak, ha rebut aquest dimarts l’encàrrec formal del rei Carles III per convertir-se en el mandatari britànic, fet que permet completar la transició política després de set setmanes amb Liz Truss al càrrec.

Aquest dimarts, Sunak s’ha convertit oficialment en el 57è primer ministre de la història del Regne Unit, el segon de l’actual regnat i el més jove en ocupar el càrrec en els últims dos segles. Després d’un procés de selecció interna breu i ràpid, el líder dels conservadors serà el tercer inquilí de Downing Street aquest any en haver sigut l’únic que ha obtingut els avals necessaris.

Truss dimiteix després de 44 dies al càrrec

Fa menys d’una setmana, dijous passat, la ja exprimera ministra britànica Liz Truss anunciava que dimitia, tot i que dies anteriors havia assegurat que no ho faria. Aquell mateix dia començava una cursa a contrarellotge entre els tories per trobar un successor al més aviat possible. I ha trigat poc. Aquest mateix dilluns, ja es confirmava que Sunak seria el nou primer ministre del país, després d’haver obtingut més de 100 avals entre els diputats conservadors. La victòria de l’exministre de Finances ja va quedar bastant clara quan l’exmandatari, Boris Johnson, predecessor de Truss, va renunciar a la carrera pel càrrec perquè no va assolir els avals requerits.

Dimiteix la primera ministra del Regne Unit Liz Truss | EP

Sunak promet esmenar els “errors” de Truss

Rishi Sunak ha assumit el càrrec com a nou primer ministre reconeixent que la seva predecessora a Downing Street va cometre “errors” en les seves escasses set setmanes de gestió i ha promès que treballarà per guanyar-se la confiança dels britànics, però avisa que caldrà prendre decisions “difícils” a mitjà termini. Ho ha dit durant una compareixença aquest dimarts davant la seva oficina, poc després de rebre l’encàrrec del rei Carles III.