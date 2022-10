El fantasma de la tornada de Boris Johnson planeja sobre Downing Street

Carrera a contrarellotge per trobar un nou primer ministre al Regne Unit. Els britànics han posat en marxa el procés per substituir Liz Truss, que ha dimitit aquest dijous després de 44 dies al càrrec, convertint-se en la ministra més breu de la història del Regne Unit. Ara, sobre la taula, tres noms. Sobretot en sonen dos que, avui dia, serien els que tenen més possibilitats i amb més suport al Partit Conservador: l’exministre de Finances Rishi Sunak i la líder tory a la Cambra dels Comuns, Penny Mordaunt. Ara bé, si hi ha una ombra que planeja -perillosament- sobre Downing Street és la de l’exprimer ministre, Boris Johnson, i predecessor de Truss. Cap d’aquests noms ha confirmat si finalment es presentaran com a candidats en aquest procés que podria acabar el 28 d’octubre.

La primera ministra del Regne Unit Liz Truss ha dimitit | EP

Requisits dels candidats

El Partit Conservador ha marcat uns requisits exigents per poder-se presentar com a candidat per tal d’evitar eternitzar el procés i reduir el nombre de persones que s’hi poden presentar. Els candidats han de comptar amb, com a mínim, 100 avals dels diputats abans de dilluns que ve a les 14 hores.

Amb aquestes condicions sobre la taula, es preveu que el procés de substitució compti amb dos o tres candidats i podria haver-hi dues rondes de votacions dels diputats. La primera, dilluns a les 15.30 hores amb els resultats a les 18; i, si és necessari, una segona ronda el mateix dilluns a la nit, que tindria resultats a les 21 hores. Es preveu que hi hagi un debat entre els candidats a la BBC.

Tot i que els diputats ho voldrien evitar, podria haver una consulta general entre els afiliats del Partit Conservador. El partit ha assegurat que es tractaria d’una “votació segura en línia” i que acabaria el divendres 28 d’octubre, a les 11 del matí. Aquell mateix dia s’anunciarà el resultat. Només hi ha una manera d’evitar aquesta consulta i és que només un candidat obtingui els 100 avals requerits.

Tornarà Boris Johnson?

L’exprimer ministre va dimitir el passat 7 de juliol per la polèmica que va generar la dimissió de més de 50 membres del seu executiu, tot i que es va mantenir al capdavant del govern britànic fins que el va rellevar Truss, el 6 de setembre. Ara, amb la sortida de Downing Street de la líder dels conservadors, alguns mitjans britànics ho han apostat tot al mateix número: Johnson tornarà.

Portada del ‘The Sun’ que titula “Bojo: Tornaré!”

L’exprimer ministre britànic estava de vacances al Carib quan ha explotat la crisi ‘a casa’ i ha precipitat la seva tornada. El que encara no s’ha confirmat és si ho fa per presentar-se com a candidat a substituir a Truss. Ell no ho ha confirmat oficialment, però el seu entorn tampoc ho ha descartat. És més, alguns mitjans propers a Johnson han publicat que l’exlíder dels conservadors ha estat parlant amb diputats dels partits i presentant-se com a l’únic que pot salvar-los i prometent un projecte guanyador de cara a les properes eleccions.

Si fos pels afiliats del Partit Conservador, segurament la resta de candidats no tindrien res a fer davant de Boris Johnson. De fet, un sondeig que plantejava la hipòtesi de la dimissió de Truss donava un 32% del suport a l’exprimer ministre, mentre que Sunak, un altre possible candidat amb pes, s’emportava un 23%.

Sunak, el favorit

L’antic ministre de Finances i home que va trair Johnson, Rishi Sunak, és el nom que, de moment, sona com a favorit per ser el nou primer ministre britànic. Sunak, que va quedar segon en les últimes primàries ‘tories’ que va guanyar Truss, sembla comptar amb un ampli suport a la Cambra dels Comuns. L’exministre ha sigut objecte constant d’especulacions. Per exemple, la setmana passada, The Times recollia les declaracions de fonts que avisaven d’un suposat complot en l’ombra per enlairar Sunak i Mordaunt en el que seria un lideratge doble i de consens per repartir-se el lideratge al govern britànic i el del partit.

L’altre nom que ressona entre els conservadors és el de Penny Mordauny, líder tori a la Cambra dels Comuns, i que també es va presentar a l’últim procés de primàries del partit. Mordaunt s’ha quedat al costat de Truss en aquestes sis setmanes de mandat.