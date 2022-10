Boris Johnson no es presentarà a les eleccions a primer ministre britànic

L’exprimer ministre britànic Boris Johnson ha anunciat la seva renúncia al lideratge del Partit Conservador i per tant a tornar a ser el cap del Govern britànic després de no aconseguir els suports necessaris entre els diputats tories. Johnson ha explicat que no ha aconseguit arribar a un acord amb els altres dos contendents, Rishi Sunak i Penny Mordaunt. “Em temo que el millor que puc fer permetre que la meva candidatura avanci i comprometre el meu suport a qui l’aconsegueixi”, ha indicat Johnson, segons recull la cadena britànica Sky News. “Crec que tinc molt a oferir, però em temo que senzillament no és el moment adequat”, ha afegit Johnson, qui ha aconseguit el suport públic de 59 dels 357 diputats conservadors. Havia de presentar el suport formal d’un centenar abans d’aquest dilluns a les 14.00 hores.

Boris Johnson a la cimera del G7 | Europa Press

L’exdirigent havia aconseguit els avals

Johnson tindria els avals necessaris per presentar la seva candidatura a revalidar la presidència del Partit Conservador i, per tant, el seu antic càrrec com a cap del govern del país, segons van confirmar fonts pròximes a l’exmandatari a Sky News. D’aquesta manera, l’exprimer ministre va tornar de les seves vacances familiars fa uns dies amb la sospita de què es podria tornar a presentar. Tot i això, sembla que el partit prefereix renovar cares abans que tornar a acceptar Johnson com a màxim responsable.

L’exmandatari va dimitir fa només sis setmanes després dels escàndols de les festes en ple confinament, el partygate, i després de les dimissions en cascada dels seus ministres. Compta, amb el suport explícit d’alguns pesos pesants del partit: Jacob Rees-Mogg, Ben Wallace o Simon Clarke, però havia d’obtenir el suport d’un centenar de diputats abans de les 14.00 hores del dilluns per poder competir. Cal recordar que el Partit Conservador té a 357 diputats en la Cambra dels Comuns, per la qual cosa tots dos candidats poden recaptar fàcilment els suports que necessiten.