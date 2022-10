Boris Johnson tindria els avals suficients per optar a ser primer ministre

L’ex primer ministre del Regne Unit Boris Johnson tindria els avals necessaris per presentar la seva candidatura a revalidar la presidència del Partit Conservador i, per tant, el seu antic càrrec com a cap del govern del país, segons han confirmat fonts pròximes a l’exmandatari a Sky News. Johnson no ha descartat presentar-se per enfrontar-se cara a cara amb el màxim favorit en aquests moments, l’exministre d’Hisenda Rishi Sunak, qui també comptaria amb el suport de més d’un centenar de diputats per a succeir en el càrrec a Liz Truss, que va dimitir el dijous després d’un mes i mig en el càrrec.

L’ex primer ministre ha tornat aquest dissabte al país després d’unes vacances familiars a República Dominicana i amb les especulacions sobre la seva possible candidatura a liderar el govern i el Partit Conservador en primera pàgina dels principals diaris britànics. Johnson ha arribat a l’Aeroport de Gatwick londinenc en un vol de classe turista que va abordar anticipadament a República Dominicana, segons informa Sky News, el corresponsal de la qual ha donat compte de “alguns esbroncs” d’altres passatgers.

Dimiteix la primera ministra del Regne Unit Liz Truss | EP

L’ex mandatari va dimitir fa només sis setmanes després dels escàndols de les festes en ple confinament, el partygate, i després de les dimissions en cascada dels seus ministres. Compta no obstant això amb el suport explícit d’alguns pesos pesants del partit: Jacob Rees-Mogg, Ben Wallace o Simon Clarke, però haurà d’obtenir el suport d’un centenar de diputats abans de les 14.00 hores del dilluns per a poder competir. Cal recordar que el Partit Conservador té a 357 diputats en la Cambra dels Comuns, per la qual cosa tots dos candidats poden recaptar fàcilment els suports que necessiten.

La dimissió de Truss

La primera ministra del Regne Unit, Liz Truss, va anunciar la seva dimissió, que també ha notificat ja al rei Carles III, després de 44 dies al càrrec. Truss continua al capdavant del govern britànic fins que es triï un successor. En unes declaracions davant de Downing Street va assegurar que dimitir és “la millor decisió per mantenir el Regne Unit en una condició econòmica estable”. La primera ministra havia perdut la confiança del seu govern i amb la dimissió de la seva ministra de l’Interior, Suella Braverman, Truss havia quedat encara més debilitada.