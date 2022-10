Xoc entre Escòcia i el Regne Unit al Suprem britànic pel referèndum del 2023

Continua la fricció entre Escòcia i el Regne Unit pel referèndum que planteja Edimburg per al 2023. Des d’ahir s’està celebrant una vista al Tribunal Suprem perquè el tribunal decideixi si Edimburg té competència per convocar un referèndum d’independència a Escòcia. El Regne Unit ha demanat reiteradament al tribunal que desestimi aquest cas en considerar que Escòcia no pot convocar aquesta consulta sense acord i és Westminster qui l’ha d’autoritzar. De fet, l’advocat de l’executiu britànic, James Eadie, ha tornat a defensar aquest dimecres que el govern escocès ha portat el cas al tribunal perquè “no li agrada la resposta que li ha donat” Londres i ha apuntat a una “incoherència processal greu i substancial”.

En la seva intervenció, Eadie ha dit que és el parlament britànic el que ha de tenir l’última paraula sobre la convocatòria d’un referèndum perquè té una “importància crítica” per al Regne Unit ja que la unió d’aquests regnes és “un fonament constitucional de l’estat britànic modern”. Per tant, ha defensat que un referèndum sobre la independència està tan fora de la competència de les institucions escoceses com un per mantenir aquesta unió i ha considerat un caprici tornar a fer un referèndum només nou anys després del que ja es va celebrar i on va guanyar el ‘no’ a la independència d’Escòcia.

L’advocat del govern britànic i la primera ministra del Regne Unit a les portes del Suprem / ACN

La independència no és cap “capritx”

L’assessora legal del govern escocès, Dorothy Bain, ha rebatut Eadie davant del Suprem del Regne Unit i ha assegurat que no és cap “capritx” haver portat la qüestió al tribunal perquè decideixi sobre el dret d’Escòcia a convocar el referèndum. Bain ha subratllat que aquest cas s’ha elevat al tribunal no de manera “trivial” o “per capritx”, sinó de manera “responsable”. “És una qüestió de màxima importància constitucional”, ha recordat l’assessora legal de l’executiu escocès en el torn de rèplica on ha respost a Eadie, que havia demanat que es desestimés el cas.