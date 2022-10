La pífia de Feijóo sobre 1984 d’Orwell encén les xarxes, que se’n burlen

El president del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha tornat a ‘fer un Rajoy’ i les xarxes bullen amb l’equivocació. Tot es remunta a aquest dijous, quan el president del PP va dir a un acte a Santander que la postveritat va néixer amb la distopia escrita per George Orwell “allà per l’any 1984”. Feijóo va confondre la data que dona títol a la famosa distopia 1984 amb el moment en el que l’autor la va escriure, que en realitat va ser el 1949, mig any abans de morir. Les xarxes han començat a fer burla al respecte perquè els assessors de Feijóo segurament li van aconsellar citar Orwell però el president del PP va ficar la pota i es va quedar tan ample.

“No puc més amb aquest paio”, va publicar l’usuari @toptnc en un tuit amb el vídeo del moment que ja ha arribat als 11.000 likes. Un altre usuari fa burla i imita Feijóo amb el següent comentari irònic: “A mi em va encantar 1970 de Sam Mendes. Uns efectes especials increïbles per una pel·lícula feta només 22 anys després de la primera projecció de cine dels Germans Lumière”. Altres usuaris el comparen amb Mariano Rajoy, que va deixar frases cèlebres, i fins i tot fan muntatges entre el vídeo de Feijóo amb el 1984 d’Orwell i un vídeo de Rajoy veient un partit d’Espanya i cridant: “Així sí”.

Esa obra escrita por Orwell allá por el 84 … es que no puedo mas con este tío. pic.twitter.com/T447Z48aXB — Fernando Sancho 🇪🇸🏳️‍🌈 🇪🇺🤝🇺🇦 (@toptnc) October 27, 2022

A mí me encantó 1917 de Sam Mendes.

Unos efectos especiales increíbles para una película hecha sólo 22 años después de la primera proyección de cine de los Hermanos Lumière.pic.twitter.com/mzzNx917Dl — Javier Durán (@tortondo) October 27, 2022

Cuando tienes un examen oral de Literatura y sólo has visto la portada del libro.pic.twitter.com/Fv5AyvOF2T — Javier Durán (@tortondo) October 27, 2022

En el mateix dia, una altra pífia de Pedro Sánchez

Feijóo no va ser l’únic que va pifiar-la aquest dijous. El president espanyol, Pedro Sánchez, també va protagonitzar un moment molt comentat a les xarxes socials quan, en un viatge institucional a Kènia s’hi va referir diverses vegades com Senegal i va insistir que Ruto, el president de Kènia, era el president de Senegal. Aquest moment l’han utilitzat els usuaris situats a l’espectre ideològic de la dreta per defensar Feijóo assenyalant que n’hi ha un altre que ho fa pitjor. Aquest és el vídeo del moment incòmode de Pedro Sánchez.