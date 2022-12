La Xina relaxa les restriccions sanitàries tot i el rècord de contagis

La Xina comença a reduir el control sanitari sobre la ciutadania en un context de tensió per al sistema de salut. Enfront de les protestes ciutadanes per la política covid zero, que ha portat a implementar mesures extremes per controlar qualsevol brot de covid en els darrers mesos, el govern xinès relaxa progressivament les restriccions. El moment, però, és complex: les xifres de contagis s’eleven fins als 40.000 casos diaris de mitjana durant la darrera setmana, uns nivells inaudits des de l’inici de la pandèmia.

Les primeres mesures retirades han estat les del control al transport i la circulació. A la capital, Beijing, el govern de Xi Jinping permet ara l’accés als vehicles públics a ciutadans sense permisos d’accés. A més, a la mateixa capital obriran tots els centres comercials, si bé caldrà una prova negativa per accedir-hi i no se serviran aliments. Cal recordar que Beijing va concentrar el divendres prop de 2.000 nous contagis, 123 dels quals es van donar fora de la zona de quarantena. En ciutats menys afectades, com en el cas de Chengdú, els ciutadans ja no han de presentar un test negatiu de covid per accedir a establiments d’oci i altres indrets públics.

Impacte econòmic

La política covid zero del govern xinès ha frenat la reactivació econòmica del país després de la crisi de la pandèmia. Tot i que els efectes de molts dels factors d’incertesa globals, com la guerra a Ucraïna o la crisi energètica, no han arribat a colpejar el gegant asiàtic, les rigoroses restriccions sanitàries bloquegen el retorn del consum intern o la producció industrial a nivells del 2019. De fet, durant el darrer mes s’han concentrat una caiguda de la despesa familiar, la facturació del sector immobiliari i la producció industrial al país.

Les tensions econòmiques i socials, unides a la manca de llibertat de moviment i participació social de la ciutadania, van esclatar la passada setmana en una sèrie d’intenses protestes contra la política covid zero. Si bé els escenaris de tensió s’han pogut veure a moltes de les grans ciutats del país, la regió de Xinjiang –antic feu del mateix Xi, un territori especialment prolífic en desenvolupament industrial– ha patit els enfrontaments més crus. Els ànims estaven especialment incendiats a la demarcació després de la mort de 10 persones en un incendi a un edifici d’apartaments. Els bombers, segons els manifestants, no van poder arribar a temps a l’habitatge precisament per culpa de les estrictes mesures de control sanitari.