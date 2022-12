Salut farà test d’antígens als viatgers de la Xina a partir del 9 de gener

El repunt de casos de coronavirus a la Xina ha posat en alerta la Unió Europea i els països comencen a demanar mesures concretes per evitar que la situació sanitària es compliqui. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha demanat fer test d’antígens a tots els viatgers que vinguin de la Xina a partir del 9 de gener i no només a aquells que no disposen de la pauta completa de vacunació, tal com recull l’ACN. En una compareixença aquest divendres, el titular de Salut ha detallat que la intenció inicial és realitzar un test ràpid a les persones no vacunades i, en el cas que doni positiu, es farà una PCR i se seqüenciarà la mostra des de Catalunya. A més, Balcells també ha recomanat que si apareix una nova variant, les persones que donin positiu facin aïllament. Així i tot, ha afegit que des del Govern no tenen la competència per obligar-lo. Ha insistit en la importància de vacunar-se, especialment pels majors de 60 anys i les persones amb patologies, però ha llençat un missatge de tranquil·litat a la població perquè no hi ha “cap motiu d’alerta” a Catalunya.

El conseller ha assegurat que no hi hauria d’haver cap problema a Catalunya per l’alt nivell de vacunació, però ha afegit que caldrà estar “atents” a com evoluciona la situació i controlar l’aparició de possibles variants noves.

Salut ha insistit a recomanar la vacunació, sobretot en els majors de 60 anys i persones amb patologies / ACN

Les mesures de Sanitat

Aquest mateix divendres al matí, el govern espanyol confirmava que s’aprovarien noves restriccions davant l’allau de contagis de coronavirus a la Xina. En una roda de premsa, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha informat que les noves mesures inclouen demanar un test negatiu de Covid-19 als viatgers procedents del país asiàtic o bé que disposin de la pauta de vacunació completa. Darias no ha detallat què passarà amb els viatgers xinesos que arribin a l’Estat procedents d’altres països.