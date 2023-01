Lula s’apressa a desfer el llegat de Bolsonaro al Brasil

El nou president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no ha perdut el temps i ha començat a desfer el llegat nefast del seu antecessor, Jair Bolsonaro. En un dels seus primers actes després de ser investit president, Lula da Silva ha signat la revocació de més d’una desena de decrets presidencials signats pel polèmic expresident brasiler. Un dels més importants és el que restableix el funcionament del Fons Amazònia i reprèn la lluita contra la desforestació, la mineria il·legal i la venda d’armes. L’històric polític brasiler també ha ordenat al seu govern que paralitzi la privatització d’empreses públiques com Petrobras o el servei postal del país.

Lula da Silva també ha anunciat que la Controlaria General de la Unió (CGU), l’òrgan brasiler encarregat de la transparència i el bon govern, reavaluarà en un termini màxim de 30 dies el decret de Bolsonaro que va imposar un període de secret de 100 anys als documents i informació que produeix l’administració pública del país. El dirigent brasiler també ha impulsat diverses mesures provisionals, com l’atorgament d’una paga de 600 reials brasilers (106 euros) a les famílies inscrites al programa Auxili Brasil, que ara passa a anomenar-se Borsa Família, i també amplia l’exempció d’impostos sobre el combustible.

El president del Brasil, Lula da Silva / EP

Lula da Silva rep el suport de la comunitat internacional

La investidura de Lula da Silva ha deixat pas a l’enviament protocol·lari de felicitacions al nou president, a qui la majoria de països veuen com un líder idoni per afrontar els reptes de futur del país i celebren l’inici d’una nova etapa. El secretari del Departament d’Estat estatunidenc, Antony Blinken, ha estat dels primers a felicitar-lo. “Esperem continuar amb l’associació sòlida entre els EUA i el Brasil en comerç, seguretat, sostenibilitat, innovació i inclusió. Brindem per un futur brillant per als nostres països i el món”, ha dit el polític.

El primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, també ha celebrat la investidura de Lula da Silva i ha animat el seu governa “treballar en les prioritats progressistes que compartim”. El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha assegurat que el “triomf i l’arribada a la presidència de la República de Lula da Silva és un avenç geopolític molt gran per als projectes regionalistes, per la Comunitat d’Estats Llatinoamericans i Caribenys”. El líder de Mèxic, Argentina, Bolívia o Xile també s’han afanyat a donar l’enhorabona a Lula da Silva.

“Ordre i progrés: el Brasil fa honor al seu lema”, ha dit el president francès, Emmanuel Macron, mentre que el president d’Alemanya, Frank-Walter Steinmeier, ha celebrat que el retorn de Lula da Silva torna a posar el Brasil “a l’escena internacional” i ha celebrat les noves possibilitats que obre la seva presidència. “Necessitem el Brasil”, ha dit el mandatari alemany. “Necessitem un lideratge polític brasiler que tingui un paper no només en la cooperació econòmica, sinó també en la protecció del clima mundial”.