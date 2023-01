Lula da Silva jura el càrrec i desbanca definitivament l’ultra Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva ha jurat aquest vespre el seu càrrec com a 39è president de la República del Brasil després d’una cerimònia d’investidura per donar inici al seu tercer mandat com a president. Lula ha enviat un missatge d'”esperança i reconstrucció” per fer front a la “devastació” que ha deixat el ja expresident Jair Bolsonaro. En el seu discurs, el nou president del Brasil ha lamentat que “el gran edifici de drets, sobirania i desenvolupament que va construir aquesta nació ha estat sistemàticament demolit en els últims anys” per l’ultradretà Bolsonaro, i s’ha compromès a “reconstruir-lo”. Serà a aquesta “reconstrucció” on dirigirà els seus esforços, segons ha dit en la seva jura del càrrec al parlament brasiler. Lula ha signat el càrrec amb un bolígraf que li va entregar un assistent a un míting a l’estat de Piauí el 1989.

El nou president brasiler creu que la seva victòria s’ha degut a la “consciència política de la societat brasilera” i al “front democràtic” que s’ha format per combatre les “violentes amenaces a la llibertat de vot” durant els comicis que l’han tornat a situar al capdavant del país. “La democràcia ha estat la gran vencedora”, ha celebrat. Lula també ha recordat el primer missatge que va transmetre quan va ser nomenat president el 2003, que considera que continua sent vàlid per l’herència que li ha deixat Bolsonaro. “Vaig dir que la missió de la meva vida seria complerta quan cada brasiler i brasilera poguessin menjar tres menjars al dia. Haver de repetir aquest compromís avui és el símptoma més greu de la devastació que ha imposat al país en els últims anys”, ha assenyalat.

Lula da Silva guanya les eleccions presidencials a Brasil | EP

Homenatge a ‘O Rei’ Pelé

En la cerimònia d’investidura de Lula, hi ha hagut un homenatge molt sentit a un dels millors futbolistes de tots els temps, ‘O Rei’ Pelé, que ha mort aquesta setmana als 82 anys com a conseqüència d’un càncer de colon. Després del minut d’homenatge que li ha dedicat juntament amb el nou vicepresident del Brasil, Gerardo Alckmin, Lula ha promès donar-ho tot d’ell mateix en aquest càrrec. Cal recordar que el president del Brasil també va governar durant dos mandats, entre el 2003 i el 2010. En aquests anys va elevar la presència internacional del gegant sud-americà, simbolitzada en uns inèdits Jocs Olímpics, i va adoptar mesures per tal de combatre la pobresa i reduir la desigualtat que ara és més gran que mai al Brasil.