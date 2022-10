Els brasilers de Catalunya rebutgen en massa l’ultraconservador Bolsonaro

El Brasil ha començat aquest dilluns una nova etapa. Lula da Silva torna al poder després d’anys d’absència gràcies a la victòria electoral davant de l’ultraconservador Jair Bolsonaro. Això sí, amb intriga i suspens fins al final: en la segona volta de les eleccions, Lula n’ha obtingut el 50,87% dels vots, mentre Bolsonaro el 49,13%.

Els brasilers que viuen a Catalunya, però, no han dubtat tant com els seus compatriotes. Amb l'escrutini de la votació feta al consolat de Barcelona acabat, 3 de cada 4 votants de la capital catalana han preferit el líder esquerrà i creador del partit dels treballadors. Un 75,5% dels sufragis han sigut per al candidat del Partit dels Treballadors, davant el 24,5% del seu rival. És a dir, han optat pel canvi i han refusat en massa la candidatura de Jair Bolsonaro.

Lula da Silva guanya les eleccions presidencials a Brasil | EP

Més vots a l’esquerra que a Madrid

Barcelona era un dels punts de votació que hi havia arreu de l’estat i ha donat cobertura a brasilers de tota Catalunya i d’altres que viuen en ciutats del nord d’Espanya o arreu dels països catalans. Els que viuen a Madrid, en canvi, han votat més dividits, seguint l’exemple del país sud-americà. Tot i això, la diferència ha estat lleugerament superior a la del Brasil, que pràcticament ha acabat amb un empat tècnic, gairebé. A la capital espanyola, un 56,1% dels vots de Madrid han anat per Lula da Silva, en contra del 43,9% de Bolsonaro.

Canvi històric al Brasil

El resultat de les eleccions fan que torni un històric al capdavant del país. Lula, de 77 anys, presidirà el Brasil per tercer cop consecutiu, després de fer-ho l’any 2003 i 2011. Tanmateix, aquest cop no ho tindrà tan fàcil com en altres mandats, ja que el congrés està dominat per diputats afins a Bolsonaro i algunes de les grans ciutats estan en mans d’alcaldes de la corda del polític ultraconservador. De moment, el rival de Lula no ha reconegut la seva victòria, tot i que els mateixos aliats de Bolsonaro ho demanen.

El passat de Lula ha estat marcat per altres fenòmens més enllà del gir a l’esquerra que va fer el país amb la seva arribada. Després de deixar el càrrec i a Dilma Rousseff com a successora al poder, Lula va ser detingut per corrupció. El Tribunal suprem, però, li va anul·lar les condemnes i va restaurar els seus drets polítics.