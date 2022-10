Els aliats de Bolsonaro demanen que reconegui la victòria de Lula

Més de mig dia després que Luiz Inácio Lula da Silva sortís vencedor en les eleccions del Brasil, el ja president sortint, Jair Bolsonaro, continua sense reconèixer els resultats, mentre que alguns dels seus ministres, com el d’Afers exteriors, Carlos França, estan pressionant perquè es manifesti públicament, com ja han fet altres líders internacionals.

Bolsonaro s’ha mostrat abatut i lacònic aquest dilluns i durant la nit del diumenge es va negar a parlar amb els seus aliats una vegada es va conèixer la seva derrota per una mica més de dos milions de vots enfront de Lula, que amb el seu triomf a més reafirma el viratge cap a l’esquerra del continent llatinoamericà, segons informacions de ‘O Globo’.

Un Bolsonaro que no diu res

Després de conèixer els resultats, Bolsonaro s’ha tancat en si mateix i no s’ha manifestat a través de xarxes socials i ni tan sols ha conversat com ha fet gairebé cada dia al llarg del seu mandat amb el grup d’incondicionals que li sol esperar a les portes del Palau del Planalto.

A més del ministre d’Afers Exteriors, també hi ha l’exministre de Defensa brasiler i que aspirava a ser el vicepresident en aquestes eleccions, Walter Braga Netto, qui també l’ha pressionat perquè reconegui com més aviat millor la victòria de Lula i amb això “salvar” alguna cosa del seu ja malparat crèdit. També s’ha mostrat en aquesta línia el ministre de Comunicacions, Fábio Faria.

No es descarta que es torni a presentar el 2026

Els seus aliats li han demanat a Bolsonaro que declari públicament el seu agraïment als més de 58 milions de brasilers que han votat per ell aquest diumenge i com que no es descarta que pugui presentar-se a les eleccions de 2026, li han recalcat la necessitat de reconèixer el resultat com més aviat millor.

Aquest diumenge Lula da Silva va tornar a ser elegit president del Brasil després d’imposar-se en unes ajustades i convulses eleccions amb el 50,9 per cent dels vots, per davant així de Bolsonaro que es va quedar amb el 49,1 per cent.