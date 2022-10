Instagram suspèn per error milers de comptes d’usuaris de tot el món

Milers d’usuaris s’han queixat durant el dia d’avui per Twitter que Instagram els havia suspès el seu compte sense cap motiu justificable. A més, també donava problemes a l’hora d’iniciar sessió, fets que han succeït des d’aquest matí arreu del món. EN aquest sentit, Instagram ja ha arreglat la problemàtica cap a les 18h, retornant els comptes a les persones que l’havien perdut.

Instagram assegura que ho estan investigant

Davant les queixes de milers d’usuaris, Instagram, a través del seu compte de Twitter, ha transmès un missatge assegurant que són conscients de les problemàtiques i que ho estan investigant. Alhora, demana disculpes per les molèsties als usuaris afectats. “Som conscients que alguns de vosaltres teniu problemes per accedir al vostre compte d’Instagram. Ho estem investigant i demanem disculpes per les molèsties”, assegura la xarxa de propietat de Facebook.

No em funciona insta, qualsevol cosa per Bizzum — 45AdriA (@LladoAdria) October 31, 2022

Ara mateix instagram està fent alguna mena de purga i eliminant seguidors (espero que siguin perfils falsos). Bon moment per dir que si us interessen els llibres i voleu donar suport a la creació en català, podeu seguir #ElsBookHunters tant a insta com a youtube. — Sergi Purcet (@sergipurcet) October 31, 2022

Què està passant a insta? He perdut 200 seguidors en res — Girona FC (@gerryquerry) October 31, 2022

Els problemes han començat al migdia

Tal com explica en Bernat, català afectat pels problemes a la xarxa social, inicialment ha anat al seu compte, que funcionava en plena normalitat. Aleshores, quan ha començat a donar “M’agrada” a diverses publicacions ha estat quan Instagram ha suspès el seu compte enviant-li un missatge, afegint-hi el dia 31 d’octubre. Alhora, Instagram l’advertia que tenia 31 dies per recórrer a aquesta decisió i poder oposar-s’hi. “He pogut enviar un correu per verificar que era jo i fins he trucat a la centraleta, on m’han dit que hi havia molta gent igual i m’han donat un telèfon que era totalment inexistent”, assegura en Bernat.

El Bernat és un cas entre milers, i és que Twitter va ple de queixes en aquest sentit. Segons la web Downdetector, que registra els avisos entrats pels mateixos internautes, un 73% asseguraven tenir problemes per poder iniciar sessió, mentre que un 16% declaraven tenir problemes amb l’aplicació. D’altres, també asseguren que han perdut un gran número de seguidors. De fet, la problemàtica s’ha convertit en trèndig topic a l’Estat espanyol, amb unes 200.000 mencions, en els quals es denunciava els problemes amb la xarxa socials de Marck Zuckerberg.