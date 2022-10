Elon Musk completa la compra de Twitter: “L’ocell s’ha alliberat”

L’empresari multimilionari Elon Musk ja és el propietari de la xarxa social Twitter després d’haver completat la compra aquest dijous per un valor de 44.000 milions de dòlars (uns 43.100 milions d’euros), el mateix dia que acabava el termini imposat per una jutgessa per fer efectiva la transacció. Una de les primeres accions del conseller delegat de Tesla i SpaceX ha sigut acomiadat els principals executius de la companyia. L’anunci de la compra ha arribat a través del mateix Musk a través d’un missatge a Twitter en què ha escrit: “L’ocell s’ha alliberat”.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Els accionistes de Twitter rebran 54,20 dòlars per cada acció i, aleshores, la xarxa social passarà a ser propietat de l’empresari multimilionari. Musk, segons ha recollit la cadena CNN, ja ha afirmat que els seus plans són canviar les polítiques de moderació de contingut de la xarxa social apostant per “una major llibertat d’expressió”.

La compra de Twitter es fa efectiva gairebé quatre mesos després que el mateix empresari digués que es feia enrere.

Els principals executius, acomiadats

No ha trigat ni 24 hores. Només aterrat, Musk ha acomiadat els quatre principals executius de Twitter, segons diversos mitjans de comunicació nord-americans. Es tractaria del conseller delegat, CEO, Parag Agrawal; el cap financer de la companyia, Ned Segal; la responsable legal i de polítiques, Vijaya Gadde; i l’advocat principal de la companyia, Sean Edgett. Els mateixos mitjans asseguraven que, almenys un dels executius acomiadats, ha sortit de les oficines centrals de Twitter, ubicades a San Francisco (Califòrnia), escortat per membres de seguretat.

Elon Musk completa la compra de Twitter i paga 44.000 milions d’euros | EP

Fa pocs dies, Musk avisava que volia acomiadar el 75% de la plantilla. Fa un dia, anunciava als treballadors que es desdeia d’aquesta amenaça. Ara, però, quatre executius han hagut d’abandonar els seus despatxos i caldrà esperar per veure quina de les dues promeses compleix finalment el magnat.

Trump podria tornar a Twitter

El nou propietari de Twitter ja havia expressat en diverses ocasions que no estava d’acord amb la pràctica de la xarxa social de prohibir-hi l’accés de manera permanent a usuaris que violen repetidament les seves polítiques. Aquest missatge deixa la porta oberta que alguns usuaris puguin tornar a la plataforma. I, un d’aquests, podria ser l’expresident dels Estats Units, Donald Trump.