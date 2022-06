Elon Musk recula davant les crítiques i disminueix les retallades a Tesla

El multimilionari americà, Elon Musk recula i assegura que no despedirà a part dels seus treballadors. En un correu electrònic al que va tenir accés Reuters, el fundador de Tesla va dir que deixaria sense feina a un 10% dels seus empleats, el que equival a gairebé 10.000 persones, cosa que va provocar gran rebuig. Ara, tal com ha explicat aquest dissabte el 324, l’empresari ha rectificat i ha explicat que serà “el 10% del personal de les oficines”, un percentatge molt més petit del que s’esperava. Segons ha anunciat Musk, en algunes de les àrees de la seva companyia hi ha “masses treballadors”, el que provocarà retallades en els pròxims mesos.

L’empresari sud-africà Elon Musk vol comprar Twitter / DPA

El fundador de Tesla va preocupar els seus treballadors en explicar que deixaria sense feina el 10% del seu planter. Tal com augurava el multimilionari, tenia “un mal pressentiment” a causa de l’inflació i la crisi que viu el món sencer arran de la guerra d’Ucraïna. Davant d’això, Musk volia respondre amb retallades a la seva companyia. Tot i això, aquest dissabte ha decidit rectificar i ha anunciat que només reduirà els llocs de feina en les oficines, el que suposa una retallada de planter més petita de la que primerament havia anunciat.

No content amb això, l’empresari també ha explicat que en el personal de producció hi haurà noves incorporacions. Aquesta rectificació també ha arribat per correu electrònic als treballadors de Tesla que, tot i que no viuran una reducció tan gran com la que s’esperava, encara es troben a la corda fluixa davant de les poc esperades retallades.

Biden: “Bona sort a la Lluna”

Les filtracions dels plans de Musk no van deixar a ningú indiferent. Fins i tot el president dels Estat Units, Joe Biden va criticar la decisió del multimilionari i el va contestar de manera sarcàstica fent referència als plans de Musk de conquerir l’espai: “Bona sort a la Lluna”, va dir el president nord-americà. Però, el president no només es va quedar en la superfície i també va voler guardar unes declaracions pels treballadors que podrien ser despedits de Tesla. Biden va publicar una llista de companyies com Ford o Intel que estaven en procés de contractació de personal.

Musk, per la seva part, tampoc s’ha quedat quiet i ha volgut contestar al seu president amb la mateixa ironia que ha rebut. De fet, en una piulada a Twitter, companyia de la qual ja és propietari, el multimilionari estatunidenc ha respòs a Biden i li ha donat les gràcies per les seves declaracions iròniques, fent broma del sarcasme del president.