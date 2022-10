Lula da Silva guanya per la mínima Bolsonaro i tornarà a presidir el Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva ha guanyat la segona volta de les eleccions presidencials al Brasil celebrada aquest diumenge després de superar per la mínima, amb un 50,8% dels vots al seu rival, l’actual cap d’Estat, Jair Bolsonaro, que s’ha endut el 49,2%. Da Silva, amb més de 59 milions de vots, repeteix com a president de Brasil 12 anys després. Segons la Justícia Electoral, s’han emès més de 122.011.881 sufragis aquest diumenge, dels quals almenys 116.415.044 han resultat vàlids, i l’abstenció s’ha situat al voltant del 20,5%. A l’inici del recompte, Bolsonaro s’havia situat per davant del seu rival, però, finalment, Lula ha remuntat.

L’ultraconservador Jair Bolsonaro ha obtingut el 49,2% | EP

El tercer mandat de Lula

En un país de 214 milions d’habitants, Lula da Silva, líder històric del Partit dels Treballadors, s’ha imposat al polèmic ultraconservador Bolsonaro amb una diferència mínima, d’uns 2 milions de vots. La seva victòria suposa un retorn del Brasil a l’esquerra després de quatre anys de mandat de Bolsonaro, que va arribar al poder l’1 de gener de 2019. Es preveu que, l’1 de gener de 2023, Lula prengui possessió en una cerimònia a Brasília, la capital de Brasil. Amb aquesta, serà la tercera vegada que el líder de l’esquerra serà el cap d’Estat, després dels seus dos mandats de 2003 al 2011.

Aquell any, després de deixar el càrrec i a Dilma Rousseff com a successora al poder, Lula va ser detingut acusat de corrupció i empresonar. El Tribunal suprem, però, li va anul·lar les condemnes i va restaurar els seus drets polítics.

Amb Lula com a nou president, aquest diumenge, la jornada electoral ha permès tancar una tensa campanya de violència política i polarització per un país que surt molt dividit i amb un president que tindrà 77 anys quan assumeixi el càrrec.

Denuncien una “operació política” de la Policia Rodoviària Federal

El Partit dels Treballadors ha denunciat una “operació política” de la Policia Rodoviària Federal (PRF), per les seves sigles en portuguès), que depèn del govern del país, per haver dificultat la votació dels ciutadans principalment en el nord-est del país, zones considerades afines a Lula amb operacions al carrer i detencions. Des del partit han demanat que es prorrogués el període de votació “en els més de 500 llocs on han tingut lloc les operacions”.