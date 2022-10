Tanquen els col·legis electorals al Brasil en els comicis presidencials

Aquest diumenge a les 17.00 hores (21.00 a Catalunya) han tancat els col·legis electorals al Brasil, que tria aquest diumenge al seu pròxim cap d’Estat en la segona volta de les eleccions presidencials. L’actual mandatari, Jair Bolsonaro, d’extrema dreta, s’enfronta al candidat d’esquerra i expresident Luiz Inácio Lula da Silva, amb aquest últim com un lleuger avantatge segons les enquestes.

La jornada ha estat marcada per les més de 500 intervencions de la Policia Federal de Trànsit (PRF, per les seves sigles en portuguès) que haurien entorpit el desplaçament de votants principalment en el nord-est del país, zona considerada afí a Lula. La ingerència és particularment greu pel fet que el Tribunal Superior Electoral havia advertit específicament el dissabte a la PRF que no realitzés intervencions durant la jornada de votació.

Campanya al Brasil a favor de Lula Da Silva en les eleccions presidencials / Josep Maria Montaner

Declaracions de Lula

El candidat presidencial brasiler Luiz Inácio Lula da Silva ha exercit el seu dret al vot en la segona volta de les eleccions presidencials que se celebra aquest diumenge en la localitat e Sao Bernardo do Camp, als afores de Sao Paulo.

“Avui és el dia més important de la meva vida”, ha declarat Lula des de l’Escola Estatal Firmino Correia d’Araújo, on s’han concentrat simpatitzants del candidat el Partit dels Treballadors (PT) que li han ovacionat. “Avui el poble està definint el model de vida que vol. La gent necessita rescatar a les persones que tenen gana”, ha afegit, segons recull el diari ‘Estadao’.

La votació de Bolsonaro

El president brasiler i candidat a la reelecció Jair Bolsonaro ha votat aquest diumenge en la segona volta de les eleccions presidencials brasileres, en les quals es disputa el càrrec amb l’expresident i candidat d’esquerra Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro ha exercit el seu dret al vot en el barri de Vila Militar de Riu e Janeiro minuts després de les 8.00 hores (12.00 a Catalunya), segons recull la premsa brasilera. Bolsonaro ha arribat al col·legi electoral a les 7.50 hores abillat amb una samarreta verda i groga –els colors de la bandera brasilera–, ha saludat a diversos simpatitzants que li esperaven enfront del centre educatiu i ha evitat a la premsa.

Després de votar, Bolsonaro s’ha dirigit a l’Aeroport del Galeao per a rebre a l’equip del Flamengo, campió de la Copa Llibertadors en la final disputada el dissabte. Després tornarà a Brasília, al Palau de la Alborada, amb la seva família i assessors per a seguir la jornada electoral.