En marxa les eleccions al Brasil per decidir entre Bolsonaro i Lula

Aquest diumenge a les 08.00 hores (a les 12h a Catalunya) han obert les urnes per a la segona volta de les eleccions presidencials brasileres, que enfronten a l’actual pressent, Jair Bolsonaro, i a l’expresident Luiz Inácio Lula da Silva.

“Ha arribat el gran dia! Brasileres i brasilers voten ara per a la decisió final sobre la Presidència de la República i dotze governs estatals. La participació de cada persona en la votació pot ser decisiva. No oblidi exercir de nou el seu vot”, ha recordat el Tribunal Suprem Electoral en un missatge en Twitter publicat a l’hora d’obertura.

Campanya al Brasil a favor de Lula Da Silva en les eleccions presidencials / Josep Maria Montaner

Animen a votar

També el ministre del Tribunal Suprem Electoral, Alexandre de Moraes, ha animat a votar. “Electores i electors. Un diumenge òptim d’eleccions. Amb molta pau, seguretat, consciència i esperança”, ha publicat en Twitter. La segona volta d’aquest diumenge no sols dirimirà qui seran el nou president i vicepresident, ja que encara estar per decidir els governadors de dotze estats brasilers, entre ells importants places polítiques com Sao Paulo. En primera volta, els brasilers també van triar per complet la composició de la Cambra de Diputats i part del Senat, amb un legislatiu predominantment conservador on la formació per la qual es presenta Bolsonaro, el Partit Liberal (PL), va ser l’opció més votada.

Lula ja ha votat

El candidat presidencial brasiler Luiz Inácio Lula da Silva ha exercit el seu dret al vot en la segona volta de les eleccions presidencials que se celebra aquest diumenge en la localitat e Sao Bernardo do Camp, als afores de Sao Paulo.

“Avui és el dia més important de la meva vida”, ha declarat Lula des de l’Escola Estatal Firmino Correia d’Araújo, on s’han concentrat simpatitzants del candidat el Partit dels Treballadors (PT) que li han ovacionat. “Avui el poble està definint el model de vida que vol. La gent necessita rescatar a les persones que tenen gana”, ha afegit, segons recull el diari ‘Estadao’.

Bolsonaro també ha exercit el seu dret a vot

El president brasiler i candidat a la reelecció Jair Bolsonaro ha votat aquest diumenge en la segona volta de les eleccions presidencials brasileres, en les quals es disputa el càrrec amb l’expresident i candidat d’esquerra Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro ha exercit el seu dret al vot en el barri de Vila Militar de Riu e Janeiro minuts després de les 8.00 hores (12.00 a Catalunya), segons recull la premsa brasilera. Bolsonaro ha arribat al col·legi electoral a les 7.50 hores abillat amb una samarreta verda i groga –els colors de la bandera brasilera–, ha saludat a diversos simpatitzants que li esperaven enfront del centre educatiu i ha evitat a la premsa.

Després de votar, Bolsonaro s’ha dirigit a l’Aeroport del Galeao per a rebre a l’equip del Flamengo, campió de la Copa Llibertadors en la final disputada el dissabte. Després tornarà a Brasília, al Palau de la Alborada, amb la seva família i assessors per a seguir la jornada electoral.