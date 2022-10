Un cotxe s’encasta contra el garatge d’un habitatge de la Selva

Un cotxe s’ha enquestat aquest diumenge al matí contra el garatge d’un habitatge de Sils (Selva) que ha hagut de ser assegurat pels Bombers de la Generalitat. L’incident s’ha produït a les 7.36 hores i fins al lloc s’han desplaçat dues dotacions del cos que no han retirat el vehicle perquè hi ha risc que caigui el sostre del pàrquing. Com a mesura preventiva s’han retirat dos cotxes que estaven aparcats dins del garatge i algunes pertinences dels propietaris. Els tècnics municipals hauran de determinar si l’estructura de l’immoble ha quedat afectada.

Ambulancias Tenorio / Flickr

Incendi a Salt

D’altra banda, quatre persones han resultat ferides de poca gravetat per inhalació de fum aquest diumenge a la matinada en l’incendi d’un pis a Salt (Gironès). Els Bombers de la Generalitat han estat alertats del foc, que ha afectat la cuina d’un habitatge situat en un bloc de set plantes del carrer Major, a les 4.37 hores. Fins al lloc s’han desplaçat set dotacions del cos, que han rescatat quatre persones refugiades al balcó del pis on s’ha produït l’incendi amb una autoescala. En total, els Bombers han hagut d’evacuar 18 persones i 40 veïns s’han confinat a casa seva. Un cop extingit el foc, els Bombers han revisat i ventilat els 33 habitatges del bloc de pisos. El SEM ha atès quatre persones per inhalació de fum, totes han rebut l’alta ‘in situ’.