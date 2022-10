Competència critica les adjudicacions dels últims 20 anys en el manteniment dels camions de Bombers

L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) critica obertament les licitacions dels contractes del cas Bombers que adjudicades a l’empresa Iturri i ara sota investigació judicial. En concret, l’ACCO ha emès un informe de 41 planes, amb data de 19 de setembre, al qual ha tingut accés El Món i que va ser lliurat la setmana passada a la titular del jutjat d’instrucció número 14 de Barcelona, que investiga les irregularitats d’aquests contractes sobre el manteniment dels vehicles dels Bombers de la Generalitat.

En el document, l’ACCO analitza les licitacions i retreu obertament al departament d’Interior que “no hagi estat prou curós” en el redactat dels plecs de condicions. De fet, conclou que semblava que les licitacions estaven encaminades a assegurar que els contractes se’ls emportès l’empresa investigada. En aquest sentit, l’organisme destaca que en el 72% dels concursos només s’hi va presentar Iturri. El document ha estat aprofitat per la fiscalia i l’acusació de la Generalitat per fer constar les irregularitats comptables detectades que han generat la instrucció judicial.

Sempre guanya Iturri

L’ACCO parteix de l’estudi de les licitacions dels darrers vint anys i subratlla que Iturri gairebé sempre guanya les adjudicacions. Negre sobre blanc, l’organisme destaca que en 13 de les 18 licitacions convocades entre l’any 2001 i l’any 2021 únicament es va presentar Iturri, i en les altres 5 licitacions van participar 2 o 3 empreses en total -entre elles també Iturri. En aquest marc, ressalta que dels 6 concursos en què s’ha presentat més d’una empresa Iturri en va guanyar 5, és a dir, el 83,3%. Tot un rècord.

L’ACCO assenyala que “aquesta escassa concurrència” tindria, a priori, dues explicacions. És a dir, “dues circumstàncies que poden haver desincentivat a les empreses del sector a participar en les licitacions que tenien per objecte el manteniment de la flota de vehicles de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis. En primer terme, perquè “Iturri ha guanyat la gran majoria dels concursos tot i no haver presentat sempre la millor oferta econòmica”. En segon lloc, perquè “el disseny dels concursos, pel que fa a la vessant tècnica, podria haver desincentivat la participació d’altres empreses”. Això indicaria que els concursos i els plecs de condicions tècniques i financeres es feien a mida de l’empresa sevillana.

Part de l’Informe de l’ACCO sobre la licitació del cas Bombers/Quico Sallés

“Unes licitacions que no han estat prou curoses”

Els tècnics de l’Autoritat de la Competència són eloqüents: “El disseny de les licitacions no ha estat prou curós per afavorir la concurrència ni la competència“. Fins i tot, asseveren que “hi ha hagut determinades puntuacions i situacions de difícil explicació atenent a la lògica d’un mercat que funcioni sense distorsions“. L’informe és molt profús en exemples, i per acreditar aquesta sospita relaciona una licitació en dos conceptes.

En la licitació IT-2019-20092, l’ACCO destaca pel que fa a la valoració del servei en reparacions especifiques durant els darrers 3 anys del personal adscrit a l’execució del contracte, Iturri va rebre 17 punts sobre els 18 totals, mentre que INJECCIO AMAC, l’altra empresa que es presentava, ” únicament va rebre 2,067 punts”. En aquesta mateixa licitació, l’ACCO argüeix que en la valoració del personal tècnic amb adscripció al contracte, ITURRI va rebre 8 punts dels 10 totals, mentre que INJECCIO AMAC va rebre 0 punts. Unes diferències que segons l’ACCO fan aixecar tota mena de sospites.

“Barreres d’entrada”

El document fixa també la vista en el fet que Iturri s’emporta els contractes tot i no proposar l’oferta més econòmica. “Iturri guanya la gran majoria dels concursos tot i no presentar la millor oferta econòmica”, sentencia l’ACCO. Uns resultats que, a criteri de l’organisme que vetlla per la competència, “contrasten amb els esforços econòmics realitzats per les empreses rivals d’Iturri que en vàries ocasions havien presentat millors ofertes econòmiques”. L’ACCO raona que les condicions tècniques imposades en el concurs d’adjudicació constituïen “barreres d’entrada a les altres empreses”.

L’ACCO posa també dos exemples. En primer terme, una licitació de 2017 en què RODI METRO va oferir un descompte respecte el pressupost de licitació d’un 16%, mentre que el d’Iturri era del 9%. Tanmateix Iturri en va resultar la guanyadora, degut a la mala puntuació obtinguda per RODI METRO en la part tècnica. En una altra licitació, en aquest cas del 2019, INJECCIO AMAC SL va oferir en els dos lots una oferta econòmica més competitiva que Iturri; va oferir un descompte respecte el pressupost de licitació d’un 10% mentre que el d’Iturri va ser del 9%, però finalment l’oferta d’INJECCIO AMAC SL va ser descartada per no arribar al mínim de puntuació tècnica exigida.

Detall d’un dels vehicles del cos de Bombers de Barcelona | ACN

Estirada d’orelles a Interior

En les seves conclusions, l’ACCO constata que “ha existit poca o nul·la concurrència en els concursos convocats en els darrers anys relacionats amb el servei de manteniment preventiu i correctiu de la flota de vehicles dels bombers adscrits a la DGPEIS”. “En conseqüència”, afegeix, “el Departament d’Interior no ha pogut gaudir dels avantatges que implica la competència entre les empreses en el marc de les licitacions públiques, com són, per exemple, accedir a preus més baixos i serveis de millor qualitat“.

“L’ACCO no disposa de cap prova directa que la referida manca de concurrència sigui el resultat d’un possible acord de repartiment de mercat entre les empreses, i l’únic indici d’aquesta possible conducta és precisament l’escassa concurrència en aquests concursos“, certifica l’informe. Ara bé, també addueix que “s’ha comprovat que existeixen diverses característiques d’aquests procediments de contractació pública que podrien explicar l’escassa participació d’altres empreses sense trobar-nos en una situació de col·lusió en la compra pública“. Segons el document, les tasques de manteniment d’aquests tipus de vehicles són “molt extenses i complexes, i requereixen una adequada especialització i formació del personal”. Un fet que “podria haver desincentivat participació d’altres empreses”.

Així, l’ACCO determina que “en la majoria de les licitacions en què hi ha hagut concurrència, ha guanyat la mateixa empresa tot i no presentar sempre la millor oferta econòmica, i alguns dels criteris tècnics emprats en les licitacions així, com les fórmules de puntuació o la manca d’explicació d’aquests criteris, podrien haver actuat com una barrera d’entrada o un clar desincentiu a la participació per a altres empreses competidores”.