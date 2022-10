Narcís Serra va ordenar tapar les infidelitats de Joan Carles I al CESID

L’exministre de Defensa i exbatlle de Barcelona Narcís Serra admet que va ordenar al Centre Superior d’Informació de la Defensa (CESID) ajudar a tapar les infidelitats del rei emèrit espanyol, Joan Carles I. Segons l’exministre del govern espanyol amb Felipe González en declaracions a El Español assegura que va autoritzar-ho ell mateix: “Quan es tenen responsabilitats altes, s’han de prendre moltes decisions difícils. Després del 23-F creia que s’havia d’ajudar a apuntalar la figura del rei”, assegura l’exbatlle Barceloní.

“Deixar-lo fer”

Entre les ajudes esmentades hi havia les de llogar xalets perquè Joan Carles I es ‘reunís” amb les seves amants. Tot plegat tenia l’objectiu de “deixar-lo fer”, sense que es descontrolés la situació. Amb això, Serra subratlla que no es penedeix de les decisions preses i explica que darrera de totes les operacions per ajudar a amagar les infidelitats del rei hi havia el mateix director del CESID, que aleshores era Emilio Alonso Monglano.

Tot i a aquestes afirmacions, Narcís Serra subratlla que Manglano no va ajudar a encobrir cap de les presumptes corrupteles del rei, i assegura que els problemes amb Joan Carles I comencen a sorgir quan Manglano jo no hi és. “Crec que l’assumpte greu és l’econòmic, no s’hauria d’haver produït”, assegura l’exministre de Defensa. En aquest context, Serra creu que s’ha de jutjar la figura de Joan Carles I fent un anàlisi global, tenint en compte el seu paper en el cop d’Estat de Tejero i amb el seu paper durant la transició.

Intent de cop d’Estat de l’extrema dreta

Aquesta setmana, Serra també ha explicat com l’extrema dreta volia fer un cop d’Estat després de l’intent de cop d’estat del 23 de febrer del 1981. Aquest intent va ser l’any 1982, en un context d’unes eleccions espanyoles que van situar Joan Carles I al capdavant de Moncloa. Serra explica que es va estar preparant durant el dia de reflexió, fet que va ajudar a Serra a prendre la decisió de deixar l’alcaldia de Barcelona per convertir-se ministre de Defensa.