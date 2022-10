Treuen a la llum que Joan Carles de Borbó té un tatuatge secret

De Joan Carles de Borbó se sap pràcticament tot sobre la seva -intensa- vida privada, en la que ha compaginat la llarga llista d’infidelitats amb el matrimoni amb Sofia. Deixant de banda el terreny sentimental, també s’ha parlat de les festes i les caceres en les que era molt habitual trobar-se’l. Un aspecte que no havia sortit a la llum fins ara, però, té a veure amb els tatuatges. S’ha tatuat l’emèrit alguna paraula o dibuix en el seu cos? L’encarregada de revelar aquesta incògnita ha estat la seva neboda, María Zurita, que ha estat concursant de Masterchef en l’edició que s’està emetent actualment a TVE.

L’empresària té una relació molt propera al tiet, a qui sempre ha dit que s’estima amb tota la seva ànima. Des que va convertir-se en mare fa quatre anys, s’hauria unit encara més a ell i diu que pràcticament cada dia li envia alguna foto del petit Carles. Això li permet conèixer alguns dels secrets de l’antic monarca espanyol, com per exemple si s’ha fet un tatuatge alguna vegada. I la resposta, curiosament, és afirmativa: “Sí, Joan Carles té una àncora tatuada en referència a l’amor pel mar que compartia amb el pare”.

Cal recordar que Joan de Borbó, el pare de l’emèrit, tenia tot el braç tatuat amb símbols marítims com àncores i sirenes. El que María Zurita no ha detallat és la mida i la zona en què tindria aquest tatuatge el pare de Felip VI, el que deu estar amagat perquè no s’ha fet pública cap imatge en què se li vegi. Ella mateixa també és fan dels tatuatges i reconeix tenir-ne algun, però tampoc no vol que es vegin fàcilment: “Sí que en tinc, un d’una rosa, però no el veuràs”. El qui no en porta és Felip, tal com ha confirmat la cosina: “Mai no li he vist cap, em sembla que no en té. I Letícia tampoc, encara que ella és molt moderna”.

Curioso artículo sobre la tradición entre la realeza europea de llevar tatuajes. En la foto de abajo se ve a Juan de Borbón, padre de Juan Carlos I, con un dragón en el brazo. Más llamativo el tatuaje del rey de Suecia, que decía "Muerte a los Reyes".https://t.co/M4y1s5mt7U pic.twitter.com/pVD9IKjhKL — Milano Negro (@negro_milano) September 3, 2020

Joan Carles, sol a Abu Dhabi sense visites dels fills

Joan Carles de Borbó ha rebut la visita de les filles, d’Elena i Cristina, en diverses ocasions des que resideix a Abu Dhabi. Últimament no hi ha constància de cap viatge, per això, el que ha donat ales a Vanitatis a investigar sobre el motiu de la seva absència. Darrere de la decisió de no visitar el pare estaria ell mateix: “L’emèrit els va demanar, en el seu moment, que rebaixessin el perfil públic i que el visitaran poc perquè així podia preparar millor el seu retorn a Espanya”.

Les germanes de Felip VI no han tornat als Emirats Àrabs des de l’agost, quan van alternar-se perquè el pare no estigués sol durant l’estiu. Des de llavors totes dues han estat ocupades per culpa de diferents qüestions personals. Cristina ha hagut de reunir-se amb els advocats per la separació d’Iñaki Urdangarin, al qui ha vist en diverses ocasions des de llavors per acabar de quadrar com quedaran les coses entre ells ara que s’apropa la signatura dels papers del divorci. La filla petita encara viu amb ella a Ginebra, un tema sobre el que han de parlar, a més a més de l’acord econòmic al que haurien d’arribar.

Elena de Borbó, per la seva banda, ha estat centrada en les reformes del pis que s’ha forçat a fer per culpa d’unes humitats. Les obres s’haurien allargat més del compte, el que l’hauria tingut ocupada una bona temporada. Tampoc no ajuden els fills, que encadenen una polèmica rere una altra. A Froilán l’han enxampat recentment parlant de males maneres als periodistes i ha protagonitzat una baralla en una discoteca, mentre que Victoria Federica concedeix un munt d’entrevistes i acudeix a un munt de photocalls perquè vol ser influencer.