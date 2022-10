‘Masterchef’ expulsa una de les preferides… i en repesca una altra

Masterchef ha ofert un dels programes més esperats pels teleespectadors cada edició, la gala de la repesca. Abans de conèixer quin dels expulsats tornaria a les cuines del programa, però havien d’escollir quin dels concursants abandonarien el concurs aquesta setmana. L’escollida ha estat María Zurita, cosina de Felip VI, que no ha entès bé el funcionament de la prova i ha pagat les conseqüències.

“Aquí hi ha dos problemes. Has fet dues minestres en què no hi ha tècnica, a més a més que no he sentit la paraula “bledes”. T’havies de complicar una mica més, els hauries d’haver fet més diferents entre si. No ens val el que has fet perquè t’has saltat la norma d’haver de fer servir una tècnica d’avantguarda”, li han dit els jutges.

No pasa nada María, has puesto todo tu corazón en el cocinado #MCCelebrity pic.twitter.com/BCoIuplVHZ — MasterChef (@MasterChef_es) October 24, 2022

La cosina de Felip VI, María Zurita, parla de l’homosexualitat

La cosina del rei Felip ha parlat obertament de l’homosexualitat en un dels moments més divertits de Masterchef. Estaven parlant sobre la família de Daniela Santiago i els amics de María, que són majoritàriament gais. Ha estat llavors quan María Zurita ha reconegut que mai no ha vist homofòbia a casa: “A casa ens hem educat, gràcies a Déu, amb uns pares de 10 que ens han donat suport en totes les decisions que hem pres. Si hagués arribat a casa amb una nòvia, sé que haurien estat contents. El problema és que som molt modernets per a unes coses i molt curtets per a unes altres”.

"Somos muy modernitos para unas cosas y muy cortitos para otras" – María Zurita #MCCelebrity pic.twitter.com/edgjjiIeNF — MasterChef (@MasterChef_es) October 24, 2022

Patricia Conde, repescada tres gales després de l’expulsió

El programa d’aquest dilluns, com dèiem, ha destacat per l’elecció de l’expulsat que seria repescat. Totes les apostes assenyalaven Patricia Conde com la principal favorita, el que finalment ha acabat passant. La presentadora no ha començat la preparació del plat gaire bé, però això no ha impedit que gaudís del màxim privilegi de la gala: “Has començat lenta i, per moments, semblava que no arribaries al final. Al final la truita ha sortit i ha triomfat entre els comensals. Has estat ben executada”.

Patricia Conde torna a Masterchef | TVE

Ella no s’ho creia en un principi, però al final ha esclatat d’alegria: “Estic molt feliç per aquesta oportunitat. M’encanta aquesta gent i m’encanta cuiner. Tot és preciós i la vida molt maca. Només us diré que no li havia dit al meu fill que m’havien expulsat per estalviar-li el disgust. Vaig pensar que si al final em seleccionaven a la repesca, aquí no havia passat tres”.