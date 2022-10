‘Masterchef’ expulsa la concursant més controvertida després d’un ensurt

Masterchef ha ofert un programa intens amb dos moments claus, l’ensurt que ha viscut María Zurita i l’expulsió de la seva concursant més controvertida: Norma Duval. La vedette ha causat la gran majoria de discussions que hi ha hagut al programa fins ara, el que feia que bona part dels fans demanessin que marxés ella perquè tampoc no cuina tan bé com els companys.

Els seus desitjos s’han complert gràcies al mal programa que ha fet, que no ha aconseguit fer un bon plat: “T’hi has estat 40 minuts i el resultat és trist i pobre“, etzibava Pepe Rodríguez en veure el plat que presentava Norma. L’elaboració no havia estat fàcil, ja que ha hagut d’improvisar en adonar-se que se li havien cremat els pebrots. Ha escollit fer un guacamole per sortir del pas, però sense adonar-se que no tenia coriandre: “Tenies 40 minuts per buscar una alternativa i fer una altra cosa. El teu objectiu, a més a més, era donar valor a un plàtan que ni tan sols hem vist”.

La seva elecció com a expulsada ha estat clara, el que li ha donat ales per confessar que marxa contenta: “El que ha aconseguit Masterchef és un miracle perquè jo pensava que marxaria d’aquest món sense haver tocat una olla. Participar-hi ha estat el més difícil que he fet mai. A la meva feina sempre ho tenia tot controlat i he estat segura, però aquí he sentit molta inseguretat en diverses ocasions”.

Hoy despedimos a Norma Duval de las cocinas de #MCCelebrity. Gracias por regalarnos todo tu talento, arte, carisma y cariño. ¡Te queremos! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/Cf1gkvc6Iq — MasterChef (@MasterChef_es) October 17, 2022

María Zurita pateix un gran ensurt a Masterchef

María Zurita, per una altra banda, ha acabat sent protagonista d’una de les proves en patir un gran ensurt. La neboda de Joan Carles de Borbó ha hagut de marxar durant uns minuts després de començar a trobar-se molt marejada. Es trobava indisposta i li han recomanat que marxés de la cuina per seure abans que la cosa empitjorés: “Em marejo, em marejo. No puc”.

Després d’uns minuts de tensió, ha tornat als fogons i ha explicat què li havia passat: “He començat a veure doble… Em tremolaven les cames i, de fet, em tremolava tot. Ningú no em sentia perquè m’he quedat sense veu i he estat a punt de desmaiar-me”.

L’aristòcrata ha demanat perdó als seus companys per haver-los deixat sense un cuiner més durant aquells minuts, però tots l’han entès. El que més destacaven els teleespectadors era la fredor de Norma Duval, per això, que s’interessava molt més en què continuessin cuinant que no pas en preguntar-li com estava.

María Zurita tiene que abandonar momentáneamente las cocinas porque se ha mareado.#MCCelebrity



⭕ https://t.co/fDEwRc0sJI pic.twitter.com/DjCUL1QCvK — La 1 (@La1_tve) October 17, 2022

Un episodi molt intens en què Norma Duval s’ha convertit en la sisena expulsada. Les setmanes van passant i cada vegada queden menys famosos que puguin endur-se el tan desitjat premi.