Unes postres desastroses i una forta discussió protagonitzen ‘Masterchef’

La prova d’eliminació de Masterchef ha generat autèntics maldecaps als concursants en el programa d’aquesta setmana, tenint en compte que havien de preparar unes postres molt complicades a base de diverses fruites. L’actor Fernando Andina ha acabat sent l’expulsat de la nit després d’una preparació que començava amb tranquil·litat, però que a poc a poc s’anava posant més nerviós… fins al punt d’acabar amb la camisa trencada.

La seva proposta era un trampantojo de trampantojo de pinya, el que els jutges comparaven amb la textura d’una medusa: “Els ingredients estan barrejats sense cap mena de sentit. Només direm que la camisa es pot arreglar més fàcilment que aquesta pinya… És una porqueria i crec que no has entès la recepta perquè aquí no hi ha gustos ni textures. Em fa pena que hagis estat dues hores deixant-te la pell perquè et surti això”, li deia Pepe Rodríguez. L’intèrpret reconeixia que no havia estat inspirat i que es mereixia abandonar ell el programa perquè no havia estat al nivell dels companys.

Fernando de ‘Masterchef’ es trenca la camisa | TVE

Norma Duval protagonitza una forta discussió amb els companys

Per una altra banda, Norma Duval ha estat la gran protagonista de la prova per equips. Els membres del jurat decidien fer-la capitana i això ha acabat tenint conseqüències, ja que s’ha enfrontat amb tots els companys. Ja és habitual que hi hagi algun enfrontament fort a cada emissió del concurs culinari de TVE. En aquesta ocasió, tot començava quan Lorena Castell l’advertia que no estava tallant bé la patata. La crítica no va fer cap gràcia a la vedette: “Escolta, perdona, ja n’hi ha prou. No m’acusis més, fins aquí”, etzibava de molt males maneres.

La tertuliana de Zapeando no volia permetre que la tractés així, per la qual cosa responia l’atac: “Et fot que et diguin que estàs fent les coses malament. Et fa ràbia perquè sí que jo digui qualsevol cosa, això et ve de base”. I Norma Duval tampoc no callava: “Hi ha persones que sempre volen ser protagonistes… Es pot ser més o menys protagonista, però voler ser-ho sempre em sembla una bogeria. Els atacs que rebo són brutals. He deixat de sentir-me integrada, aquí hi ha uns grups organitzats i jo aquí sobro. Estic molt incòmoda, m’agrada gaudir del que faig i avui no he gaudit gens. M’he sentit molt malament”.

"Yo hay ciertas cosas que no tengo que callarme. Yo el respeto lo tengo con todo el mundo, pero cuando me miran de arriba a abajo no tengo porqué aguantarlo"



¿Qué te parecen las declaraciones de Pepe Barroso sobre Norma Duval?#MCCelebrity pic.twitter.com/mvr4vOsIMI — MasterChef (@MasterChef_es) October 10, 2022

Als companys no els ha fet cap mena de pena amb aquest discurs, el que demostra l’al·legat de Pepe Barroso: “A mi la falta d’humilitat i l’ego em molesten. A més a més que no tolero el victimisme. Aquí hi ha hagut molta hipocresia per part de la Norma i m’ha decebut una mica, la veritat”.

Quan el jurat ha valorat els plats, la discussió ha continuat entre Norma Duval i Lorena Castell: “Lorena, tens les ganes de guerra molt enceses. Ja n’hi ha prou, ningú no t’ha demanat l’opinió”, deia una. I l’altra responia: “Ets tu qui se sent atacada tota l’estona, Norma. Tu no escoltes, sabies com fer els plats però no ho has executat bé. Tens la pell molt fina. A més a més, no t’hem faltat al respecte en cap moment”.

Ha estat llavors quan Norma Duval els ha acusat de faltar al seu respecte. Pepe Barroso ha tornat a dir la seva després que aquesta l’acusés d’haver-la escridassat: “No estic d’acord. Jo no aixeco la veu ni deixo en evidència ningú. Hi ha hagut un moment en què he parlat més fort perquè tothom em sentís, però el que no m’ha agradat ha estat un comentari que has fet tu. M’has dit que jo també tinc les meves coses. Doncs ho sento, però no he de callar. M’has mirat de dalt a baix i això no m’agrada”.

"Norma tú tienes la piel muy fina". Lorena ha sido muy clara al hablar con Norma Duval #MCCelebrity pic.twitter.com/WyrbzFQFTt — MasterChef (@MasterChef_es) October 10, 2022

Davant de tot això, finalment Jordi Cruz ha intervingut per intentar posar pau: “Norma, aquesta no ha estat la teva millor capitania. Tots teniu raó en el que heu dit i tu, Norma, el problema és que creus que les crítiques dels companys són personals i no és així”.