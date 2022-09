Expulsió inesperada a ‘Masterchef’: “Ha estat injust, pocavergonyes”

Masterchef ha sorprès els teleespectadors i els mateixos concursants amb la decisió d’aquest dilluns, programa en què han fet fora Ruth Lorenzo quan ella era una de les grans preferides. De poc ha servit el seu flirteig amb Jordi Cruz, que no ha pogut fer res per convèncer la resta del jurat.

Hoy despedimos de las cocinas de #MCCelebrity a @RuthLorenzo. Gracias por compartir con nosotros tu magia, cariño, talento e ilusión. ¡Te queremos! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/HPVOcOwad9 — MasterChef (@MasterChef_es) September 26, 2022

En la prova d’eliminació, la cantant i Isabelle van fer els pitjors plats amb un “wok sec i sense sabor” i un guacamole “a mitges i estrany” respectivament. Tothom donava per fet que seria Isabelle Junot l’expulsada, per la qual cosa hem vist algun missatge que acusa la cadena d’haver fet tongo en la decisió final: “Quins pocavergonyes. Es mereixia molt més marxar Isabelle, però aquests ensenyen l’orella…” o “Súper injust que marxi la Ruth” són alguns dels comentaris que han escrit els fans del format de TVE.

Se merecía mucho más irse Isabel, pero se les ve el plumero…#MCCelebrity — ° Wasabi ° (@narcolepsicaa) September 26, 2022

Súper injusto que se vaya Ruth 💔💔#MCCelebrity — Nerea🌈 (@nereaasencio) September 26, 2022

María Escote reconeix haver comès el gran error de Masterchef

La gran protagonista de la nit no havia estat ella, però, sinó María Escoté. La dissenyadora va barrejar el laminatge de pasta fil amb paper de forn, un error majúscul que feia que tot el seu equip quedés en evidència en la prova a Mèrida: “He posat jo el paper, hauria jurat que no… però sí, ho he fet jo i ho sento”, deia molt avergonyida.

A Twitter, però, tots els esforços dels teleespectadors se centraven en criticar la participació d’Ofèlia, una de les concursants més controvertides de la novena edició. En aquesta la convidaven per a la primera prova, en la que va fer embogir a Daniela Santiago: “Has criticat la gent del sud i les coses acabaran molt malament”, l’advertia en una discussió després que digués que només es menja bé al nord perquè al sud tot ho fan fregit i amb salses. L’han deixat verda: “És prepotent i una persona insuportable”, han arribat a etzibar.

Daniela Santiago i Ofelia, enfrontades a Masterchef | TVE

María Zurita reconeix que parla amb Joan Carles de Borbó pràcticament cada dia

Com a curiositat, cal destacar la confessió que ha fet María Zurita mentre cuinava. La neboda de Joan Carles de Borbó ha reconegut que no va adonar-se que el seu tiet era rei fins que va ser més gran: “Ningú no ens explicava res, de fet me’n vaig assabentar a l’escola. Per mi sempre ha estat un tiet més, per això. Ara bé, considero que Joan Carles és una persona màgica. És tendre, generós i ajuda tothom de la família que tingui algun problema perquè és el cap de la família. Parlo amb ell pràcticament cada dia perquè l’estimo, és una de les persones a qui més estimo del món i per això el vaig escollir perquè fos el padrí del meu fill. Li envio fotografies del nen i la veritat és que s’adoren, fem moltes videotrucades”, ha revelat.

Unes paraules que demostren que l’emèrit espanyol té, almenys, una aliada a la família.