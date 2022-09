Expulsió clara a ‘Masterchef’ després d’un dels pitjors plats del concurs

Masterchef ja té el segon expulsat d’aquesta temporada, un concursant que no han dubtat en cap moment que havia estat el pitjor i que no es mereixia continuar formant part de l’equip de participants. Parlem d’Eduardo Rosa, que ha estat seleccionat per abandonar el reality sense que calgués que els membres del jurat fessin cap deliberació. El noi no ha estat gens encertat en cap moment, ni tan sols en la primera prova quan els nervis l’han traït i no ha pogut acabar cap de les sis elaboracions que ha intentat fer durant el temps que els havien donat per cuinar.

“El que m’ha passat és que he intentat fer un arròs amb peix i se m’ha acabat cremant. Després he fet unes postres de xocolata que també se m’han cremat… M’he posat nerviós i a l’últim moment us volia presentar alguna cosa sí o sí, així que he acabat fent una crema amb el porro bullit i el caldo de peix amb pebre negre”, deia. Una justificació que no convencia el jurat. Jordi Cruz, de fet, ha estat cruel: “T’has carregat el peix, hi ha brutícia i caos per totes bandes… Tot això és un maltractament a allò que ens agrada, a la higiene i al producte”.

"Es de los platos más malos que se han hecho en la historia de MasterChef" https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/2BqljeDkL8 — MasterChef (@MasterChef_es) September 19, 2022

Eduardo continuava visiblement nerviós: “M’anava a donar un infart i pensava que m’explotaria el cap. No sabia ni tan sols com em deia…”, assegurava l’actor. No obstant això, els membres del jurat continuaven criticant-lo: “Eduardo, aquest és un dels plats més dolents que s’han fet en aquests 10 anys de Masterchef i no exagero. Està tot cru i el caldo en realitat és aigua amb un lleuger gust de porro”. El noi no tenia res a dir i ha acceptat la valoració amb el cap cot.

Hoy despedimos de las cocinas al maravilloso @soyEduardoRosa que ha trabajado y luchado hasta el final. ¡Gracias por todo aspirante! https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/OSkY7FdU3H — MasterChef (@MasterChef_es) September 19, 2022

La prova per equips, també un autèntic desastre

En la prova per equips, Nico Abad ha acabat sent protagonista després d’un cuinat desastrós en què Rakel es veia clarament desbordada: “Crec que no sabia què fer davant de la nostra incapacitat. Necessitàvem més ordres i crec que ens ha faltat que estigués més amb nosaltres, que ens digués més clarament què havíem de fer. No sé si Rakel era conscient que nosaltres no som gaire bons a la cuina…”.

Pepe Rodríguez li ha donat la raó al periodista esportiu: “La meva impressió és que el nervi de Rakel contrastava amb l’aparent tranquil·litat i falta de ritme que teníeu vosaltres. Les ordres per fer un carpaccio estaven donades…”.

María Zurita se sincera sobre els problemes que va tenir en el part del seu fill

I d’aquí, al moment de les confessions personals. A cada programa acaba havent-hi algun concursant que se sincera sobre algun aspecte de la seva vida. La setmana passada va ser Ruth Lorenzo qui va treure a la llum que havia patit anorèxia i bulímia quan era una nena, mentre que ara qui més ha parlat ha estat María Zurita.

María Zurita parla dels problemes de salut del fill | TVE

La cosina de Felip VI estava cuinant amb Lorena Castell a la prova d’exteriors quan va acabar parlant dels moments tan durs que va passar en decidir que volia ser mare soltera i tots els problemes que va experimentar durant el part. El seu fill Carlos acaba de fer 4 anys, un nen inquiet que gairebé mor el dia del seu naixement: “Jo vaig tenir un despreniment de placenta quan només estava de set mesos i mig i ell gairebé mor… Aquest nen és la prova que la vida és un miracle. Només et diré que jo no tenia cap dolor, simplement em vaig llevar a mitjanit i vaig veure que estava plena de sang. El meu fill va patir dues aturades cardiorespiratòries, però afortunadament el van poder salvar”, una història que mai no havia explicat públicament.

A Catalunya Masterchef no ha tingut res a fer contra el gran Foraster de TV3, que ha apallissat en audiència amb un increïble 27% que deixa en ridícul el 9,2% de TVE.