Ana Obregón preocupa família i amics després d’una altra pèrdua

Ana Obregón ha perdut el pare aquest cap de setmana, una mort que se suma a la del fill i la mare en només dos anys. L’actriu travessa el seu pitjor moment i així ho ha confessat en diverses cartes que preocupen els seguidors i també la família, que no sap com aixecarà el cap després d’aquest nou cop. En el tanatori, els fotògrafs la van captar plorant desconsoladament i molt decaiguda. Ella mateixa va reconèixer que ha perdut les tres persones més importants de la seva vida en poc temps i que li costarà molt poder continuar vivint després d’això.

Un amic proper a Ana Obregón reconeix que està molt preocupat per ella, ja que s’estava recolzant moltíssim en ell i la seva companyia des de la mort d’Álex Lequio: “Estem preocupats. Álex, la mare, ara el pare… Ana està patint un cop rere un altre en els últims dos anys i no sabem com l’afectarà ara la mort del pare. És clar que sabia que això era qüestió de temps, però el pare era el seu únic incentiu que li quedava en el dia a dia. Temem com respondrà en aquest nou pal perquè ella és molt forta, però són moltes morts en poc temps i sobretot són morts de les persones més estimades que pots tenir. No la deixarem sola”, assegura davant la revista Semana.

Ara mateix, l’actriu estaria centrada en omplir la seva agenda d’activitats per intentar evitar tornar a enfonsar-se profundament. Necessita la ment ocupada i per això els amics diuen que estaran al seu costat quan se senti preparada: “Som diversos els amics que hem dit que estarem al seu costat per animar-la i per proposar-li plans. El seu pare la tenia ocupada i ara s’ha quedat sense ell… Sabem que notarà molt la seva absència i que ara es farà encara més profund el buit que té a dins des que va morir el fill”.

La família d’Ana Obregón, preocupats per ella | Europa Press

Ana Obregón va acomiadar-se del pare en una carta molt dolorosa

Ana Obregón va anunciar la mort del pare en un post d’Instagram en què va deixar clar com d’afectada estava. Deia que la seva mort va ser “com un crit que va travessar el cel” perquè es retrobés amb la dona i el seu net: “He col·leccionat milions de moments únics amb tu que guardo tatuats en el meu cor i que ara faré servir per poder seguir respirant perquè en dos anys m’heu deixat òrfena de pares i de fill. Ara les tres persones que més estimo en la meva vida no sou aquí amb mi i et juro, pare, que no sé com ho faré. Si us plau cuida molt del meu fill fins que jo arribi. Eternament junts”, continuava en un escrit colpidor.