Mor el pare d’Ana Obregón: “Òrfena de pares i fill en només dos anys”

El pare d’Ana Obregón ha mort aquest cap de setmana als 96 anys, una pèrdua que l’ha enfonsat encara més en els dos pitjors anys de la seva vida. El fill va morir de càncer amb només 27 anys, el que la va marcar abans de perdre la mare i ara també el pare amb molt poca diferència. Feia pocs dies li demanava públicament que no morís encara perquè el necessitava en un moment tan dur, però les malalties i l’avançada edat han acabat guanyant la batalla.

La primera en anunciar la notícia era ella mateixa en un post que ha deixat amb molt mal cos als seus seguidors: “Estimat pare, ahir a la nit ens vas deixar. Va ser com un crit que va travessar el cel per retrobar-te amb la mare, l’amor de la teva vida, i el meu fill… el teu net preferit. Has viscut 96 anys, difícils en la infància quan vas haver de començar a treballar durant la guerra quan només eres un nen de 12 anys que netejava corts. Amb la teva passió i feina incansable durant 70 anys vas aconseguir crear una gran empresa i per això vas rebre una merescuda medalla al mèrit de la feina”.

“He col·leccionat milions de moments únics amb tu que guardo tatuats en el meu cor i que ara faré servir per poder seguir respirant perquè en dos anys m’heu deixat òrfena de pares i de fill. Ara les tres persones que més estimo en la meva vida no sou aquí amb mi i et juro, pare, que no sé com ho faré. Si us plau cuida molt del meu fill fins que jo arribi. Eternament junts”, ha continuat en una carta que ha colpit tothom.

Ana Obregón s’acomiada del pare | Instagram

Mor el pare d’Ana Obregón | Instagram

Ana Obregón, captada al tanatori molt afectada i entre llàgrimes

Poc després les càmeres la captaven en el tanatori, acompanyada dels germans en l’últim comiat al pare. L’han vist molt afectada mentre plorava desconsoladament en un dia molt dolorós que l’ha hagut de fer reviure les dures pèrdues que ha viscut recentment. Abans d’entrar al cotxe ha volgut agrair el suport a la premsa que estava congregada a la porta.

Ana Obregón plora al tanatori del pare | Europa Press

Ha estat el seu germà qui ha pogut parlar una mica més: “Hem pogut estar al costat del pare en tot moment. Farem una missa però serà demà i a la intimitat. Ana està regular perquè se li acumula tot”, ha lamentat. Un moment molt dolorós en què Ana haurà de tornar a demostrar que és una dona forta.