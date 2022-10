Expulsió sorpresa i una amenaça d’abandonament en un ‘Masterchef’ criticat

Masterchef ha indignat els teleespectadors per segona setmana consecutiva. Els membres del jurat del concurs culinari de TVE han expulsat per sorpresa Patricia Conde, una decisió que l’ha deixat amb la boca oberta fins i tot a ella. La presentadora no s’esperava ser l’eliminada del programa, tenint en compte que els mateixos xefs havien reconegut prèviament que el seu plat era “el menys dolent” en comparació als dels altres nominats.

El jurat va tenir clar des del principi que el resultat de la prova no havia estat bo en general: “Ens heu presentat uns plats que no estan a l’altura de Masterchef Celebrity“. En el cas de Patricia, l’error hauria estat que els ingredients “no casaven” entre ells. Les crítiques als plats de Fernando i Manuel havien estat molt més dures, per la qual cosa ningú no va entendre que la fessin fora a ella.

“Estic una mica en xoc”, reconeixia Patricia Conde. A les xarxes socials, els usuaris no han estat tan fins i han carregat contra el programa d’una manera brutal perquè consideren que l’han expulsat injustament. “Un altre tongo a Masterchef” és la frase que més s’ha repetit.

La cuarta expulsada de #MCCelebrity es Patricia Conde. Las cocinas no serán lo mismo sin ti 💔



¡Gracias por todo aspirante!



La discussió entre Normal Duval i Lorena Castell gairebé acaba en abandonament

Per una altra banda, del programa d’aquest dilluns cal destacar la gran esbroncada que van protagonitzar Norma Duval i Lorena Castell. La discussió s’originava per culpa dels crits que estava fent la col·Laboradora de Zapeando, que no dubtava en criticar la feina de la companya de males maneres mentre cuinaven en la prova per equips: “No porta sucre! No li poses sucre, t’estic dient! Fas el que vols i estem perdent el temps. Veig que no estàs fent res“, etzibava la catalana entre crits contra Norma Duval.

La vedette, molt emprenyada, s’ha afartat de les crítiques de Lorena i ha assegurat que volia abandonar el concurs perquè no podia més: “Bé, doncs marxo. Ja està. No em vull enfadar”, deia totalment convençuda d’abandonar el concurs. Lorena Castell, en adonar-se de la gravetat de la situació, acabava demanant-li perdó: “No ens enfadem. Tornem i em dius el que m’hagis de dir. És cert que a vegades dic les coses mentre crido. Perdona’m per cridar-te”.

Com era d’esperar, els membres del jurat han deixat clar que aquesta actitud no és bona: “En el meu restaurant, si un servei no va bé l’últim que espero del meu equip és que deixin el client sense menjar i que marxin”, les ha criticat Jordi Cruz.

"NO NO, ME VOY, ME VOY DEL PROGRAMA"





Una nova emissió que ha fet enfadat els fans del programa, que ja la setmana passada van criticar l’expulsió de Ruth Lorenzo. Ara que també està fora Patricia Conde, queda clar que la repesca serà encara més interessant.