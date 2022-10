Iceta nega que la Guerra Civil sigui una guerra de Catalunya contra Espanya

El ministre de Cultura i Esports del govern espanyol, Miquel Iceta, ha defensat que la “recuperació” de la memòria històrica ha “d’agermanar encara més tots els pobles d’Espanya”. En un acte de commemoració del Dia de record i homenatge a les víctimes del cop militar, la guerra i la dictadura, Iceta ha criticat aquest diumenge que hi hagi gent que vulgui “presentar” la Guerra Civil espanyola com “una guerra de Catalunya contra Espanya: “Va ser una guerra entre espanyols i també entre catalans”. El ministre de Cultura espanyol ha reivindicat la nova llei espanyola de memòria història per evitar “que mai més torni a passar” i, en especial, el dret dels familiars i amics de les víctimes del cop d’estat, la Guerra Civil espanyola i la dictadura franquista a “cloure el dol amb dignitat”.

Miquel Iceta, entrevistat per El Món al seu despatx del Parlament / Jordi Borràs

Homenatge a les víctimes del cop militar

“Això no va contra ningú”, ha remarcat el ministre Miquel Iceta des del Parapet dels executats a Barcelona des del 1939 al 1952, on els socialistes han fet aquest diumenge l’acte de commemoració. El Dia de record i homenatge a les víctimes del cop militar, la guerra i la dictadura, però, és dilluns 31 d’octubre.

Reivindica la feina del govern del PSOE i Podem

El president del PSC ha reconegut que durant “massa temps” el govern espanyol ha delegat la investigació sobre les víctimes del franquisme a les seves famílies i ha celebrat que ara això hagi passat a formar par “de les polítiques públiques”.

D’altra banda, Miquel Iceta ha assegurat que l’actual executiu espanyol format per PSOE i Podem pensa “en totes les víctimes”, però també ha recordat que les víctimes del bàndol franquista “van poder ser rescabalades per un règim dictatorial”, les del bàndol republicà “van ser oblidades”.