Big data i intel·ligència artificial per revolucionar la medicina

El big data és cada vegada més important en el sector sanitari, on l’acumulació de dades permet millorar els tractaments dels pacients i prendre decisions adients. En aquest marc, grans hospitals com ara l’Hospital Clínic de Barcelona ja estan adquirint programaris per continuar digitalitzant el sector i oferir millors solucions als pacients. De fet, el Clínic ha assolit recentment un acord amb l’empresa Bitac per comprar Orbits, una plataforma que ofereix als metges un catàleg amb malalties, procediments i troballes clíniques en llenguatge mèdic i un servei de codificació automàtica.

Aquest catàleg conté eines mèdiques imprescindibles com ara la classificació internacional de malalties de l’Organització Mundial de la Salut, que es fa servir periòdicament perquè s’han de notificar les malalties més prevalents perquè les autoritats sanitàries en tinguin coneixement. “Aquesta part de la plataforma serveix per detectar les malalties epidèmiques i les que més afecten la població perquè es puguin adoptar mesures”, explica Xavier Pastor, responsable d’informàtica mèdica de l’Hospital Clínic. “L’empresa ofereix moltes terminologies en el seu programari i les va actualitzant, una feina que no és gens fàcil perquè depèn de diverses entitats que van decidint els canvis”, afegeix Pastor, que apunta que aquesta part d’Orbits pot ser útil per fer transformacions en la sanitat.

A banda del servei de terminologies, Orbits també ofereix un servei de codificació automàtica amb expressions de llenguatge natural. És a dir, l’eina transcriu el llenguatge natural que empren els metges als codis que s’utilitzen a nivell internacional per classificar les malalties, informes i tractaments. Aquest servei, explica Pastor, els permet “guanyar temps” perquè sovint els professionals sanitaris no tenen prou temps o expertesa per fer una bona codificació. “Apliquem aquesta tecnologia en el dia a dia, com ara en el moment de fer una sol·licitud o un informe”, assenyala el responsable d’informàtica mèdica, que subratlla la importància que el sistema tradueixi automàticament el llenguatge natural a un codi reconegut internacionalment.

Imatge de recurs d’un codi informàtic / Pixabay

Bitac posa el focus en la medicina de precisió

L’empresa creadora d’Orbits té un recorregut de quinze anys dedicats a la semàntica de les dades. En els primers anys van treballar com a consultors i assessoraven sobre com estructurar les dades sanitàries perquè es puguin explotar, però en veure que no podien escalar van decidir vendre l’eina amb què treballaven internament. Aquesta plataforma és Orbits, que finalment han acabat venent al Clínic, on s’utilitzarà els pròxims cinc anys. “La van provar, la van validar i l’han contractat per cinc anys perquè és un projecte estratègic per a l’hospital”, celebra Mireia Rodríguez, CEO de Bitac.

L’eina podria popularitzar-se pròximament, ja que l’empresa treballa amb el Ministeri de Sanitat i amb algunes comunitats autònomes com Extremadura i el País Valencià. Mentrestant, però, treballen en promoure la medicina de precisió. “Estructurar les dades de la història clínica i vincular-les a les dades de l’anàlisi genòmic del pacient permet saber quin tractament és millor per a ell específicament”, explica Rodríguez, que subratlla la importància de poder escollir tractaments personalitzats per a cada pacient, tota una “revolució” al sector.

Un pacient rep un tractament pioner i personalitzat per tractar el Parkinson a l’Hospital Germans Trias / HGT

Com es desenvolupa un software revolucionari per al sector salut?

Una altra de les empreses que treballen per revolucionar la sanitat és ERNI, que crea software a mida per als seus clients, que al seu torn són líders a nivell mundial en salut. Ho fa utilitzant la intel·ligència artificial i totes les oportunitats que ofereix. El director general d’ERNI, Gerard Esparducer, assenyala que cal seguir un protocol ferri per començar a fabricar software mèdic. “Cal que sigui precís i per aconseguir-ho s’ha de seguir un esquema basat en tres pilars, tots ells fonamentals perquè la intel·ligència artificial serveixi per fer diagnòstics precisos i precoços”, assenyala Esparducer. Aquests tres punts clau són la precisió, la qualitat i la velocitat del software.

“A diferència d’altres tipus de software, gràcies a les aplicacions mèdiques es prenen decisions que afecten la salut de les persones i, per tant, els errors no son assumibles”, recorda el director general d’ERNI, que afegeix que un software pot tardar més de dos anys a estar disponible pels protocols de certificació que ha de passar.

Les empreses del Barcelona Health Hub estan enfocades a utilitzar tot el potencial de la intel·ligència artificial per fer diagnòstics precisos i precoços

El protocol de qualitat és necessari per garantir el correcte funcionament de cada producte d’ERNI i aquest ve determinat per les principals agències de salut mundials. També s’han de tenir en compte els últims avenços tecnològics per tal d’aplicar-los al software que s’està fabricant i millorar així el seu rendiment i precisió abans d’entregar-lo al client.

Un cop el software ja està dissenyat, comença el procés de fabricació: “Cada funcionalitat del software es testeja i monitoritza individualment fins que el sistema està llest per ser provat en entorns reals sota tot tipus de condicions imaginables”. Així es minimitza al màxim la possibilitat d’error. Només un cop s’han passat totes les proves necessàries i els organismes de salut així ho han certificat el software es posa a disposició dels sanitaris.

Qiagen, una màquina pionera per revolucionar el sector

Una part de l’equip que dirigeix Esparducer està destinat actualment a millorar una màquina propietat de l’alemanya Qiagen, que treballa en tecnologies de mostreig i assaig per al diagnòstic mol·lecular. El software d’aquesta màquina és d’ERNI i serveix per poder connectar-la internacionalment amb els hospitals i acumular les dades, el que permet un control molt més exhaustiu de les malalties epidèmiques.

El seu funcionament sembla senzill, però és complex i pioner: es tracta d’una màquina on s’introdueixen plaques amb un reactiu i les mostres que es volen analitzar. Les imatges s’envien al software, que les analitza a través del tractament intel·ligent de les imatges. “És una màquina única i revolucionaria”, assenyala l’encarregat d’aquest projecte. El software d’ERNI permet introduir mostres de moltes malalties alhora i identificar-les només amb la imatge i les sis màquines Qiagen que hi ha a Catalunya estan a les instal·lacions d’aquesta empresa a El Triangle i a Sant Cugat.

Actualment ERNI treballa en un software per poder connectar la màquina amb una aplicació del mòbil i veure el diagnòstic immediatament, amb l’objectiu paral·lel de poder duplicar la mida de les mostres per agilitzar el diagnòstic i continuar connectant els hospitals internacionalment per acumular les dades.

La revolució en la medicina, a la cantonada

La rapidesa i precisió en el diagnòstic continuen millorant a una velocitat mai vista gràcies a la tecnologia i la intel·ligència artificial. “Hem aconseguit mitigar l’impacte de l’error humà en el procés d’obtenció de resultats mèdics i s’ha automatitzat la majoria de processos repetitius i manuals als laboratoris de diagnòstic”, celebra Rubén Rodríguez, líder de coneixement de tecnologies de diagnòstic d’ERNI. Actualment, assenyala, els avenços en el software de tractament d’imatges com el de Qiagen han permès detectar anomalies que abans eren imperceptibles per a l’ull humà.

“La revolució està arribant. Estem fent els primers passos per canviar un dels fonaments de la medicina: passar del tractament de malalties a una medicina basada en el manteniment de la salut i la prevenció de malalties”, explica. La seva tesi és que la indústria del sector sanitari està tirant cada vegada més cap a la prevenció i el diagnostic i ja no tant a fer medicaments o tractaments, pel que el sistema s’haurà de repensar.

La intel·ligència artificial i el machine learning estan obrint les portes a “una nova realitat” gràcies al tractament automàtic de les dades. “El sector està desenvolupant softwares capaços de detectar anomalies i analitzar paràmetres impensables fins ara”, assenyala entusiasmat. Esparducer afegeix que això, combinat amb algoritmes capaços d’analitzar la informació i comparar-la amb milions de resultats possibles en qüestió de segons, generarà sistemes capaços de detectar problemes de salut amb una anticipació “impensable” ara mateix. “Tindrem eines amb una potència difícil d’imaginar. I no és ciència ficció ni un futur llunyà”, avisa el director general d’ERNI, que insisteix que ara mateix s’està començant a entendre com aplicar aquestes eines a la medicina.