L’OMS rectifica i recomana l’ús de remdesivir en pacients amb COVID-19 greu

Amb base en noves proves obtingudes en el seu assaig Solidarity, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) rectifica i recomana condicionalment l’ús del remdesivir en pacients amb COVID-19 greu.

A la fi de 2020, l’OMS desaconsellava l’ús de remdesivir en indicar que no hi havia proves concloents que el fàrmac escurcés el temps de recuperació o reduís les taxes de mortalitat.

Davant aquesta notícia, diversos experts espanyols van indicar llavors que aquesta recomanació no concordava amb els resultats de diversos assajos clínics controlats, aleatoritzats i publicats en revistes revisades per parells. Ara l’OMS ha rectificat i ha actualitzat la seva guia.

D’altra banda, els anticossos no funcionen en covid, per la qual cosa sotrovimab i casirivimab-*imdevimab no es recomanen per als pacients amb coronavirus, tal com afirmen en ‘The BMJ’ alguns experts internacionals després de la publicació de ‘Therapeutics and COVID-19: living guideline’, per part de l’Organització Mundial de Salut.

Després de les actualitzacions publicades, l’OMS recomana condicionalment l’ús de remdesivir per a tractar als pacients amb COVID-19 greu, a més de continuar recomanant el seu ús de manera condicional en COVID-19 no greu amb major risc d’hospitalització.

A la fi de 2020, la major entitat sanitària desaconsellava el seu ús en indicar que no hi havia proves concloents que el fàrmac escurcés el temps de recuperació o reduís les taxes de mortalitat.

Diversos experts espanyols, alguns d’ells participants en assajos amb remdesivir, van indicar llavors que aquella recomanació de l’OMS no concordava amb els resultats de diversos assajos clínics, a més de ser el fàrmac amb el qual es tractava en més de 50 països i va ser el primer tractament aprovat per la EMA i la FDA.

“L’OMS ha anat un pas massa lluny”, assenyalava en aquells dies en el diari ‘El País’ el doctor Roger Paredes, especialista en malalties infeccioses de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i responsable de coordinar la branca espanyola de l’estudi del NIAID amb remdesivir, qui afegia que “continuem pensant que remdesivir té un efecte positiu moderat en un subgrup de pacients. Jo li ho continuaré donant als meus pacients per molt que digui l’OMS”.

Altres metges espanyols també van reafirmar la validesa de remdesivir i van criticar en el seu moment les limitacions en l’estudi ‘Solidarity’ impulsat per l’OMS entorn de l’ús del fàrmac.

A partir del dia 11 o 12 redueix la seva efectivitat

Entre ells es trobava el doctor Alex Soriano, un dels majors experts en malalties infeccioses que exerceix a l’Hospital Clínic de Barcelona, qui va argumentar que “el problema de ‘Solidarity’ és que no aclareix el moment del tractament, que és un medicament antiviral molt eficaç quan s’utilitza en una primera fase del coronavirus, en els primers deu dies. A partir del dia 11 o 12 redueix la seva efectivitat. Aquí pot estar la diferència d’un estudi i un altre”.

En el disseny del ‘Solidarity’ es va prioritzar l’accés ampli, la qual cosa es va traduir en una diversitat significativa quant a l’adopció, implementació, controls i mostra de pacients de l’assaig, un fet que va dificultar extreure troballes concloents dels resultats de l’estudi.

Ara, l’OMS ha rectificat entorn de l’ús de l’antiviral, recomanant el seu ús condicional en el tractament de pacients amb COVID-19 greu, basant-se ja en els resultats finals del seu estudi Solidarity. Els resultats van en línia amb els de l’assaig ACTT-1 impulsat pel NIAID americà.

En el grup de desenvolupament de directrius de l’OMS, format per experts internacionals, ara també es desaconsellen els tractaments d’anticossos sotrovimab i casirivimab-*imdevimab per als pacients covid, ja que l’actual evidència científica afirma que són poc efectius contra ómicron i altres subvariantes del virus.