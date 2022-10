Chenoa respon als crítics que l’acusen d’haver-se operat la cara

Chenoa protagonitza titulars de manera recurrent des de fa més de dues dècades, moment en què va fer-se famosa gràcies al pas per Operación Triunfo i la posterior relació -i, sobretot, ruptura- de David Bisbal. La cantant ha deixat aquell amor enrere i actualment gaudeix d’un matrimoni molt feliç amb un metge molt prestigiós, a qui només fa que dedicar paraules tendres. Avui ella és notícia per un tema que no té res a veure amb la seva vida sentimental, però, sinó amb el seu físic.

L’artista rep crítiques al seu cop dia sí dia també, una xacra que comparteix amb bona part de les col·legues de professió. En el seu cas, els comentaris s’han multiplicat aquests darrers dies des que va aparèixer a El Hormiguero. Alguns fans la van veure molt canviada i no han dubtat en acusar-la d’haver passat per quiròfan per fer-se algun retoc estètic a la cara. Ella no se n’havia assabentat, però en la visita a un programa d’Europa FM ha dit la seva per reaccionar als rumors.

Nuestra @Chenoa HABLA finalmente sobre QUÉ LE PASA EN LA CARA pic.twitter.com/i5Cb4wY7xP — Cuerpos Especiales (@CuerposEspecial) October 28, 2022

“Es pregunten què m’ha passat a la cara? Doncs mira, ho explicaré. Vaig sortir a OT 1 amb 26 anys i ara en tinc 47… Sí que m’ha passat alguna cosa a la cara, sí, 22 anys per exemple. Sí, és cert, he envellit. Ubiquem-nos perquè això és normal, cap de nosaltres no rejovenim. El que passa és que jo soc una persona elegant i em mantinc amb elegància”, ha etzibat en una barreja d’ironia i mala bava.

El que sí que ha confessat és haver-se aprimat 10 kg en els darrers dos anys, una pèrdua de pes que té clar que es reflecteix en el rostre: “Evidentment, això es nota a la cara. Ara bé, no us preocupeu que quan m’operi en parlaré en un vídeo de TikTok”.

Chenoa nega haver-se operat la cara | Instagram

Chenoa recciona a les acusacions d’haver passat per quiròfan | Instagram

Chenoa demana menys crítiques al físic dels altres i més reflexió

Una intervenció que Chenoa ha aprofitat per demanar que la gent pari de criticar el físic dels altres: “Prou ja de criticar la gent i analitzem una mica més com la gent evoluciona al llarg de la seva vida. No passa res, tothom ha de ser com li doni la gana. I si no t’agrada, doncs no miris. I si m’hagués operat, doncs què hi ha de dolent?“.

D’aquesta manera tan contundent, la cantant se suma a la llarga llista de famoses que han esclatat després de rebre crítiques per unes presumptes operacions estètiques que, de fet, ni han tingut lloc.