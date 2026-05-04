Els sindicats de docents majoritaris insisteixen que el curs no acabarà amb normalitat si el Govern no seu a negociar millores laborals i han convocat 17 dies de vagues, algunes territorials i tres aturades generals a tot el país. Només un acord ratificat per “la majoria del col·lectiu docent” ho aturarà, insisteixes els sindicats. Però les posicions continuen enrocades. A les portes d’aquestes aturades, la consellera d’Educació, Esther Niubó, ha reduït novament el marge de maniobra “al desplegament de l’acord” i ha fet una crida a “desescalar entre tots” la “tensió” que viu el sistema educatiu.
“Ningú pot dir que som un Govern inamovible”, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio. “Però tot de cop no es pot recuperar”, ha continuat en relació amb les queixes dels sindicats crítics, que veuen els increments salarials pactats amb la UGT i CCOO –representants d’un 20% del professorat català– un mínim que “no reverteix” la pèrdua de poder adquisitiu dels docents des de les retallades. La cap d’Educació remarca que és “molt difícil” pactar un increment salarial més gran amb el marc pressupostari actual, cosa que allunya el final del conflicte. En tot cas, Niubó no veu en totes aquestes crítiques sindicals una “esmena a la totalitat” al pacte ratificat per CCOO i la UGT.
Les posicions continuen enrocades i res fa pensar que el conflicte es desencallarà aviat, malgrat que consellera apunta que el seu equip està en contacte amb els sindicats. En tot cas, el marge de maniobra és escàs, insisteixen a l’executiu, que demana temps per veure els efectes positius de l’acord que es va arribar amb la UGT i CCOO. En aquest sentit, ha recordat que els docents tindran un plus 838 euros en el cas d’infantil i primària –857 euros per al professorat de secundària– a la nòmina del maig i ha fixat la mirada en el curs vinent. “Reduirem ràtios allà on es pugui i dotarem de més docents on no es pugui”, ha remarcat durant l’entrevista. El pacte actual fixa en 20 alumnes la ràtio a I3 i en 25 a l’ESO. Els sindicats en demanen 15 en el primer cas, 25 en el segon. Les ràtios, ha admès Niubó, estan “pujant” a primària i són “complicades” a l’ESO. “Vivim un boom demogràfic que el notem a la secundària”, ha admès.
La crisi amb els docents ha encès l’oposició, que ha centrat les últimes sessions del Parlament en les diferents polèmiques que envolten el sector educatiu. Aquest dilluns, poc després de l’entrevista matinal de Niubó a Catalunya Ràdio, la CUP ha carregat contra el que considera una “operació política i mediàtica” de l’executiu per “desprestigiar” la comunitat docent. Una actitud “irresponsable”, en paraules de la portaveu anticapitalista Su Morena, que busca “atiar el conflicte”. La setmana passada, la USTEC també va acusar les joventuts del PSC d’estar darrere d’una protesta estudiantil contra els docents en un institut de Valls. La formació juvenil se n’ha desmarcat després que transcendís que un dels portaveus en formava part.
Niubó veu “exagerades” les crítiques al pla dels mossos
La crisi amb els docents ha escalat amb el nou pla pilot per incorporar mossos de paisà a les escoles. Niubó ha reconegut que les “tensions” que ha provocat l’anunci ha enrabiat alguns claustres, que han pressionat les direccions per sortir del projecte. Una tensió que la consellera ha vinculat a la “mediatització” del pla, que va sortir a la llum la setmana passada i ha perdut dues escoles pel camí en una setmana. Segons el departament, darrerament també s’ha incorporat un centre nou, amb la qual cosa hi ha un total de 13 instituts participant de la prova.
A la ràdio, Niubó ha titllat d’”exagerades” les crítiques que ha rebut el projecte. La consellera ha destacat el “tacte” que tenen els Mossos i l’experiència dels agents en mediació de conflictes, un argument que no ha convençut els sindicats educatius, ni els col·legis d’educadores socials ni de pedagogs ni la principal associació de directors. Tots ells se n’han desmarcat públicament amb comunicats o declaracions als mitjans de comunicació. Niubó ha insistit que el departament no obligarà cap centre a acollir mossos i que els agents “no substituiran” els integradors”. “L’acord [amb la UGT i CCOO] permetrà estabilitzar 300 educadors i integradors que estaven en situació temporal”, ha defensat.