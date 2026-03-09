La crisi a l’educació catalana sembla començar a veure petites escletxes de llum a final del túnel. El Departament d’Educació ha tancat un acord amb els sindicats Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT) per la millora de les condicions laborals i salarials dels docents. L’acord entre sindicats i el Govern català, però, neix coix després perquè els altres tres sindicats de la Mesa Sectorial han rebutjat l’acord.
El pacte signat amb els dos sindicats preveu un increment del 30% del complement salarial autonòmic dels docents i destinar 23,2 milions d’euros al complement retributiu al Personal d’Atenció Educativa (PAE). El text contempla, segons recull l’ACN, la rebaixa de les ràtios “a totes les etapes educatives”, destinar 300 milions d’euros extra a l’escola inclusiva i cobrar 50 euros per pernoctació. En total, la inversió prevista en l’acord és de 2.000 milions d’euros.
Ustec i La Intersindical, en peu de guerra
El tancament de l’acord arriba a les portes d’una nova setmana de vagues, un fet que ha acabat d’enfurismar els sindicats que s’han desmarcat de l’acord. Ustec, el sindicat majoritari al sector de l’educació, ha carregat amb força contra l’acord signat i asseguren que no comparteixen “un model on es trasllada tot allò decisiu de la mesa a la comissió de seguiment de l’acord“. Des del sindicat asseguren que “l’espai legítim de negociació és la mesa i ha de seguir sent així. No és sostenible una situació on allò essencial es negociï al marge de la mesa”.
Qui s’ha pronunciat també amb duresa ha estat La Intersindical qui ha assegurat que el pacte és una “traïció” de CCOO i UGT a la confiança dels treballadors de l’educació de Catalunya i qualifica “del tot insuficients” les mesures que recull l’acord a la vegada que afegeix que alguns d’aquestes “ja s’estaven implementant”. “CCOO i UGT han tornat a trair els docents amb un pacte opac que ens condemna a la precarietat durant els propers quatre anys. No podem acceptar un acord que consolida la pèrdua de poder adquisitiu mentre el Departament ens vol embaucar amb xifres buides. Ara més que mai, cal desbordar les assemblees i sortir massivament al carrer la setmana vinent per demostrar que la voluntat majoritària dels centres no es ven per engrunes”, ha assenyalat Marc Martorell, portaveu de la sectorial d’educació.