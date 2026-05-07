Els quatre sindicats educatius que han convocat noves vagues –USTEC, Professors de Secundària, CGT i Intersindical– fan pressió a les portes d’una nova onada de protestes i han exigit, a través d’un comunicat, una nova reunió amb la consellera d’Educació, Esther Niubó, i el seu equip abans de dilluns vinent, 11 de maig. Les organitzacions, crítiques amb l’acord que el departament va assolir amb la UGT i CCOO, han convocat un mes de protestes que començaran dimarts amb una manifestació unitària a Barcelona.
“Denunciem la manca de voluntat negociadora del Departament d’Educació després que la mediació celebrada aquest dimecres al Departament de Treball acabés sense acord”, expressa el comunicat. Les organitzacions veuen “contradictori” que la consellera expressi en públic “mà estesa” amb els sindicats –si bé ho fa sense desmarcar-se de l’acord amb la UGT i CCOO– i després, en privat, “no hi hagi cap proposta ni acostament”. Els sindicats qüestionen, en aquest sentit, que la mediació prèvia a les vagues no hagin servit per acostar postures.
“El departament es manté immòbil i no s’ha mogut ‘ni un mil·límetre’ de l’acord de mínims pactat amb organitzacions sindicals minoritàries [en referència a UGT i CCOO], fet que agreuja el conflicte educatiu”, resa el text elaborat per totes quatre formacions. “Reiterem la nostra disposició a arribar a un acord i a continuar negociant, però exigim superar el marc actual pactat i incorporar millores reals en les condicions laborals amb la corresponent dotació pressupostària”, insisteixen.
El Govern redueix la negociació a la millora de l’acord ja existent
Fins ara la consellera s’ha mostrat oberta a negociar-ne detalls, sempre dins del marc de l’acord actual. El Govern insisteix que “no es pot passar del 0 dels últims vint anys a 100” de cop, entenent que el complement específic –el plus autonòmic que cobren els docents– no s’ha actualitzat en dues dècades. En tot cas, els sindicats entenen que sí que hi ha fórmules i qüestionen que el departament tingui aquest discurs mentre el Govern presenta plans d’inversió ambiciosos en matèria d’intel·ligència artificial o en la millora salarial dels Mossos d’Esquadra.
“Volem propostes concretes en el marc de les reivindicacions ja conegudes i reiterades pels sindicats que permetin desconvocar la vaga. Si el departament manté l’actitud immobilista actual, les mobilitzacions continuaran”, conclou el comunicat.