Un excàrrec d’Educació fitxa com a assessor d’Illa un mes després de dimitir

Canvis al sottogoverno de Salvador Illa. Xavier Güell, que fa un mes va dimitir per qüestions “personals” com a director general de Centres Concertats i Privats del Govern, ha fitxat ara com a assessor del president Illa. Així ho recull una resolució del passat 29 d’abril publicada al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). El vicepresident d’Units per Avançar –formació aliada al PSC i que té en Ramon Espadaler, conseller de Justícia, el seu màxim exponent al Govern– entra al Gabinet del President com a assessor dins de l’àrea estratègica.
Segons recull la resolució, Güell ajudarà el president a planificar “aquelles accions que tinguin impacte en el seu discurs i la seva imatge”. Entre les seves funcions, també destaca l’elaboració d’accions que serveixin per “alinear el relat del president amb l’acció de govern” i elaborar informes sobre els esdeveniments en què participi Illa. Güell també participarà de la coordinació amb altres òrgans i unitats de l’executiu, i prepararà els materials que sol·liciti el gabinet presidencial.
Pas breu pel departament
En la seva breu etapa al Departament d’Educació, Güell va ser l’instigador d’un pacte amb les patronals per dotar de la concertada de 391 milions d’euros entre el 2026 i el 2030. Un pacte que no ha agradat als sindicats, que qüestionen que la majoria d’aquests diners no aniran destinats al personal educatiu. La meitat d’aquests recursos són per a “despeses de funcionament”, segons els detalls exposats per Educació; de la resta, uns 156 milions per al reforç de plantilles i 42 per a necessitats dels alumnes.
Güell va dimitir després de setmanes de rumors que apuntaven a cert descontentament del sector amb la seva tasca. No només els sindicats, crítics amb les postures del departament, sinó també de les patronals. L’agència EFE remarcava que la consellera Esther Niubó no estava satisfeta amb la seva tasca i altres fonts sindicals consultades per El Món apunten que l’exdirectiu va anul·lar algunes reunions les setmanes prèvies a la seva dimissió.