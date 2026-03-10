El Govern ha tancat un nou acord en el sector educatiu. L’executiu català i les patronals de les escoles concertades -Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), Agrupació Escolar Catalana (AEC), Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya (APSEC), Federació Catalana de Centres d’Ensenyament (FCCE) i la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya- han tancat un acord en el qual la Generalitat es compromet a invertir fins a 391 milions d’euros entre el 2026 i el 2030 per millorar el finançament de les escoles concertades. Es preveu que aquesta inversió vagi destinada a les despeses de funcionament (on es destinaran 193 milions), 156 al reforç de les plantilles i 42 per a finançar les motxilles d’aquells alumnes que tinguin necessitats específiques de suport educatiu.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que aquest és un acord “històric” “reivindica i reconeix el paper i la tradició a Catalunya de l’escola d’iniciativa social” i en el qual es destinen els recursos necessaris perquè segueixin exercint “una tasca bona per al país”. Qui també ha destacat la importància del nou acord amb les concertades és el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, qui ha qualificat l’acord d’“ambiciós i concret”.
Des de les patronals de les concertades han celebrat el nou acord amb el Govern assegurant que s’acaba amb un dels grans problemes del sector com és l’infrafinançament. La secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Meritxell Ruiz, -en declaracions recollides per l’ACN- ha destacat que l’acord amb el Govern “posa xifra a un infrafinançament” i permetrà que les escoles concertades millorin l’atenció d’aquells alumnes que es troben en situacions de vulnerabilitat. A més, Ruiz ha destacat que el nou acord permetrà alleugerir la càrrega dels professors, dels quals ha assegurat que estan atenent “la diversitat del segle XXI amb plantilles del 1995”.
El Govern treu pit de l’acord assolit amb CCOO i UGT per al sector educatiu
El passat dilluns el Govern va tancar un acord amb CCOO i UGT per millorar les condicions laborals de l’escola pública. Un acord fet amb dos sindicats minoritaris dins del sector educatiu i que va enfurismar els sindicats majoritaris. De fet, aquest acorda amb els dos sindicats ha fet que el Govern hagi tret pit i hagi assegurat com és important l’entesa entre el Govern i els sindicats “per respondre a l’exigència de la societat”. El president Illa ha assenyalat que la signatura de l’acord amb les patronals de les concertades dona “continuïtat” a l’“acord integral” que es va rubricar amb CCOO i UGT dilluns.