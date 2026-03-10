El Gobierno ha cerrado un nuevo acuerdo en el sector educativo. El ejecutivo catalán y las patronales de las escuelas concertadas -Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), Agrupació Escolar Catalana (AEC), Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya (APSEC), Federació Catalana de Centres d’Ensenyament (FCCE) y la Confederación de Centros Autónomos de Enseñanza de Cataluña- han cerrado un acuerdo en el cual la Generalitat se compromete a invertir hasta 391 millones de euros entre 2026 y 2030 para mejorar la financiación de las escuelas concertadas. Se prevé que esta inversión se destine a los gastos de funcionamiento (donde se destinarán 193 millones), 156 al refuerzo de las plantillas y 42 para financiar las mochilas de aquellos alumnos que tengan necesidades específicas de apoyo educativo.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que este es un acuerdo «histórico» «reivindica y reconoce el papel y la tradición en Cataluña de la escuela de iniciativa social» y en el que se destinan los recursos necesarios para que sigan ejerciendo «una tarea buena para el país». Quien también ha destacado la importancia del nuevo acuerdo con las concertadas es el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, quien ha calificado el acuerdo de «ambicioso y concreto».

Desde las patronales de las concertadas han celebrado el nuevo acuerdo con el Gobierno asegurando que se acaba con uno de los grandes problemas del sector como es la infrafinanciación. La secretaria general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Meritxell Ruiz, -en declaraciones recogidas por la ACN- ha destacado que el acuerdo con el Gobierno “pone cifra a una infrafinanciación” y permitirá que las escuelas concertadas mejoren la atención de aquellos alumnos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Además, Ruiz ha destacado que el nuevo acuerdo permitirá aligerar la carga de los profesores, de los cuales ha asegurado que están atendiendo “la diversidad del siglo XXI con plantillas de 1995”.

Decenas de miles de personas durante la manifestación de docentes y personal de atención educativa por las mejoras laborales / David Zorrakino (Europa Press)

El Govern presume del acuerdo alcanzado con CCOO y UGT para el sector educativo

El pasado lunes el Gobierno cerró un acuerdo con CCOO y UGT para mejorar las condiciones laborales de la escuela pública. Un acuerdo hecho con dos sindicatos minoritarios dentro del sector educativo y que enfureció a los sindicatos mayoritarios. De hecho, este acuerdo con los dos sindicatos ha hecho que el Gobierno haya presumido y asegurado la importancia del entendimiento entre el Gobierno y los sindicatos «para responder a la exigencia de la sociedad». El presidente Illa ha señalado que la firma del acuerdo con las patronales de las concertadas da “continuidad” al “acuerdo integral” que se rubricó con CCOO y UGT el lunes.