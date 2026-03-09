El Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT han firmado un acuerdo para la mejora de las condiciones laborales y salariales de los docentes que han calificado de «histórico». Un acuerdo que ha nacido cojo porque los otros tres sindicatos de la Mesa Sectorial han rechazado el acuerdo. Un acuerdo que desde el ejecutivo catalán han celebrado y han asegurado que se trata de un «día importante para el país» y que implica «mejoras en el sistema educativo» a pesar de haber nacido cojo por la falta de acuerdo de todos los sindicatos de la Mesa Sectorial, de los cuales ha asegurado que no se han sumado al acuerdo con el Gobierno por discrepancias en materia retributiva.

Por otro lado, sin embargo, el consejero de presidencia, Albert Dalmau, ha aprovechado para poner presión sobre ERC para aprobar los presupuestos de la Generalitat asegurando que el Gobierno «tiene palabra» y cumplirá el acuerdo «con presupuestos o sin». De hecho, Dalmau ha señalado que el pacto rubricado entre el ejecutivo y los dos sindicatos demuestra «la necesidad de que para que el país funcione se necesitan presupuestos».

En una atención a los medios antes del inicio de la Comisión Mixta de Seguimiento del Campus de Salud de la Región Sanitaria Girona, recogida por la ACN, el consejero ha asegurado que «el momento de inestabilidad que hay en el país refuerza la idea de que no podemos dejar ni un solo euro en el cajón».

Arribem a un pacte històric per a l’educació a Catalunya.



Més recursos a les aules, millor retribució per als docents, baixada de ràtios i una inversió de 2.000 M€ per reforçar el sistema educatiu del país. pic.twitter.com/Lh3UkRCnSH — Albert Dalmau Miranda (@AlbertDalmau) March 9, 2026

USTEC, La Intersindical, Profesores de Secundaria y CGT se desmarcan del acuerdo

USTEC, La Intersindical, Profesores de Secundaria y CGT no han firmado el acuerdo con el Departamento de Educación y mantienen el pulso con la Generalitat. Un pulso que, de momento, todavía mantiene las huelgas convocadas para la próxima semana. Desde USTEC aseguran que no comparten “un modelo donde se traslada todo lo decisivo de la mesa a la comisión de seguimiento del acuerdo“ y aseguran que “el espacio legítimo de negociación es la mesa y debe seguir siendo así. No es sostenible una situación donde lo esencial se negocie al margen de la mesa”.

Desde La Intersindical han subido el tono y han asegurado que este acuerdo entre CCOO y UGT y el Gobierno catalán es una “traición” de los sindicatos hacia los trabajadores educativos. De hecho, señalan que las medidas son “totalmente insuficientes” y destacan que algunas de estas “ya se estaban implementando”. “CCOO y UGT han vuelto a traicionar a los docentes con un pacto opaco que nos condena a la precariedad durante los próximos cuatro años. No podemos aceptar un acuerdo que consolida la pérdida de poder adquisitivo mientras el Departamento nos quiere embaucar con cifras vacías», ha lanzado Marc Martorell, portavoz de la sectorial de educación.