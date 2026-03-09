El Govern i els sindicats CCOO i UGT han firmat un acord per la millora de les condicions laborals i salarials dels docents que han qualificat d'”històric”. Un acord que ha nascut coix perquè els altres tres sindicats de la Mesa Sectorial han rebutjat l’acord. Un acord que des de l’executiu català han celebrat i han assegurat que es tracta d’un “dia important per al país” i que implica “millores en el sistema educatiu” tot i haver nascut coix per la falta d’acord de tots els sindicats de la Mesa Sectorial, dels quals ha assegurat que no s’han sumat a l’acord amb el Govern per discrepàncies en matèria retributiva.
Per altra banda, però, el conseller de presidència, Albert Dalmau, Dalmau ha aprofitat per posar pressió sobre ERC per aprovar els pressupostos de la Generalitat assegurant que el Govern “té paraula” i complirà l’acord “amb pressupostos o sense”. De fet, Dalmau ha assenyalat que el pacte rubricat entre l’executiu i els dos sindicats demostren “la necessitat que perquè el país funcioni calen pressupostos”.
En una atenció als mitjans abans de l’inici de la Comissió Mixta de Seguiment del Campus de Salut de la Regió Sanitària Girona, recollida per l’ACN, el conseller ha assegurat que “el moment d’inestabilitat que hi ha en el país reforça la idea que no podem deixar ni un sol euro en el calaix”
Arribem a un pacte històric per a l’educació a Catalunya.— Albert Dalmau Miranda (@AlbertDalmau) March 9, 2026
Més recursos a les aules, millor retribució per als docents, baixada de ràtios i una inversió de 2.000 M€ per reforçar el sistema educatiu del país. pic.twitter.com/Lh3UkRCnSH
USTEC, La Intersindical, Professors de Secundària i CGT es desmarquen de l’acord
USTEC, La Intersindical, Professors de Secundària i CGT no han signat l’acord amb el Departament Educació i mantenen el pols amb la Generalitat. Un pols que, de moment, encara manté les vagues convocades per a la setmana vinent. Des d’USTEC asseguren que no comparteixen “un model on es trasllada tot allò decisiu de la mesa a la comissió de seguiment de l’acord“ i asseguren que “l’espai legítim de negociació és la mesa i ha de seguir sent així. No és sostenible una situació on allò essencial es negociï al marge de la mesa”.
Des de La Intersindical han apujat el to i han assegurat que aquest acorde entre CCOO i UGT i el Govern català és una “traïció” dels sindicats cap als treballadors educatius. De fet, assenyalen que les mesures són “del tot insuficients” i destaquen que algunes d’aquestes “ja s’estaven implementant”. “CCOO i UGT han tornat a trair els docents amb un pacte opac que ens condemna a la precarietat durant els propers quatre anys. No podem acceptar un acord que consolida la pèrdua de poder adquisitiu mentre el Departament ens vol embaucar amb xifres buides”, ha etzibat Marc Martorell, portaveu de la sectorial d’educació.